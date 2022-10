L'Allemagne souhaite que l'UE travaille avec les pays sur les nouveaux gisements de gaz - document

Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi pour débattre de nouvelles mesures visant à maîtriser les prix élevés de l'énergie et à combler le fossé causé par la chute des livraisons de gaz russe - une réponse qui, selon Bruxelles, devrait accélérer, plutôt que ralentir, le passage de l'Europe aux énergies vertes.

Dans un projet de document vu par Reuters, l'Allemagne a déclaré que les pays de l'UE devraient convenir lors du sommet de "travailler ensemble avec les pays qui ont la capacité de développer de nouveaux champs de gaz, dans le cadre des engagements de l'Accord de Paris sur le climat".

L'Allemagne s'efforce de trouver des alternatives aux combustibles fossiles russes - à la fois en développant plus rapidement les énergies renouvelables et en important davantage de gaz non russe. La Russie fournissait plus de la moitié du gaz de l'Allemagne avant que Moscou n'envahisse l'Ukraine.

Mais les militants ont déclaré que l'appel de Berlin à soutenir les nouvelles extractions de combustibles fossiles sapait l'engagement existant de l'Allemagne à arrêter le financement public des projets de combustibles fossiles à l'étranger cette année.

Silvia Pastorelli, chargée de campagne à Greenpeace, a déclaré que l'expansion de l'extraction du gaz renforcerait la dépendance à long terme de l'Europe aux combustibles émettant du CO2.

"Les conséquences seront plus de sécheresses, plus d'inondations et des coûts énergétiques plus élevés pendant des décennies", a-t-elle déclaré, exhortant Berlin à se concentrer plutôt sur l'expansion des énergies renouvelables et des économies d'énergie.

Interrogé sur le projet de document, un porte-parole du gouvernement allemand a fait référence à la déclaration antérieure du chancelier Olaf Scholz au Parlement jeudi, lorsqu'il a déclaré : "Afin de remplacer les fournitures de gaz russe manquantes, nous devons également travailler avec les pays où il existe une possibilité de développer de nouveaux champs de gaz ; toujours bien sûr en accord avec nos engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat."

En mai, Scholz a déclaré que l'Allemagne souhaitait poursuivre des projets gaziers avec le Sénégal, qui dispose de milliards de mètres cubes de réserves de gaz.

Dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat conclu en 2015 par l'ONU, les pays ont convenu d'essayer d'empêcher le réchauffement de la planète de dépasser 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la réalisation de cet objectif signifierait qu'aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz ne devrait être exploité.

Dans le cadre de leurs efforts pour freiner le changement climatique, des pays comme l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se sont engagés, lors du sommet des Nations Unies sur le climat en novembre dernier, à "mettre fin à tout nouveau soutien public direct au secteur international de l'énergie à base de combustibles fossiles non exploités d'ici à la fin de 2022".

L'engagement stipulait que des exceptions pourraient être faites dans des circonstances "limitées" et conformes à l'objectif de 1,5C.