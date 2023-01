L'Allemagne soutient les réformes de la Banque mondiale avant les réunions de printemps

Lundi, Reuters a rapporté que la Banque mondiale cherchait à étendre considérablement sa capacité de prêt pour faire face au changement climatique et à d'autres crises mondiales et qu'elle négociera avec les actionnaires avant les assemblées d'avril sur des propositions comprenant une augmentation de capital et de nouveaux outils de prêt.

L'Allemagne, quatrième actionnaire de la Banque, a fait activement campagne pour des changements fondamentaux à la Banque mondiale et a proposé des mesures de réforme concrètes avec d'autres pays lors de l'assemblée annuelle de la Banque l'année dernière, a déclaré un porte-parole du ministère à Reuters.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a repris nombre de ces demandes qui sont maintenant présentées dans un projet de "feuille de route d'évolution" de la Banque, a déclaré le porte-parole, ajoutant que le conseil de surveillance de la Banque discutera de nouvelles mesures au printemps.

L'Allemagne se penche également sur le financement des banques de développement à la lumière d'une attention accrue aux défis mondiaux qui nécessiteront des ressources supplémentaires, mais il est important de concevoir d'abord les réformes institutionnelles et opérationnelles à la Banque, a ajouté le ministère.