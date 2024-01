L'Allemagne va envoyer à l'Ukraine six hélicoptères issus de son inventaire militaire, qui seront livrés à partir du deuxième trimestre de cette année, a annoncé mardi son ministre de la défense, Boris Pistorius, la première livraison de ce type de la part de l'Allemagne.

Ces hélicoptères, appelés "Sea King", devraient aider l'Ukraine dans tous les domaines, de la surveillance de la mer Noire au transport de soldats, a déclaré M. Pistorius.

Le ministre s'exprimait lors d'une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, au sein duquel plus de 50 États et organisations planifient les capacités sur la ligne de front de l'Ukraine. L'Allemagne et la France dirigent ensemble la coalition de défense aérienne depuis novembre.

"Pour la protection de la population et des infrastructures ukrainiennes, la défense aérienne reste la priorité numéro un. Nous devons également accélérer la production d'armes", a déclaré M. Pistorius.