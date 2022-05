L'Allemagne va envoyer sept obusiers automoteurs en Ukraine

L'Allemagne a renversé sa politique de longue date consistant à ne pas envoyer d'armes lourdes dans les zones de guerre la semaine dernière, suite aux pressions exercées en Allemagne et à l'étranger pour qu'elle aide l'Ukraine à repousser les attaques russes.

Les armes lourdes sortiront des stocks de la Bundeswehr et seront livrées dès qu'elles sortiront de la maintenance au cours des prochaines semaines, ont déclaré M. Lambrecht et son chef de la défense, le général Eberhard Zorn, aux journalistes dans la ville slovaque de Sliac.

La formation du premier groupe de quelque 20 soldats ukrainiens sur le Panzerhaubitze 2000 devrait débuter la semaine prochaine dans la ville allemande d'Idar-Oberstein, a déclaré M. Zorn, ajoutant que ces troupes avaient l'expérience du maniement des obusiers de fabrication soviétique.

Les demandes d'armes lourdes de l'Ukraine se sont intensifiées depuis que Moscou a tourné sa puissance de feu la plus lourde sur l'est et le sud du pays, après avoir échoué à prendre la capitale Kiev.

Berlin fournira également un premier lot de munitions pour les obusiers construits par la société de défense allemande KMW, a déclaré Zorn, les autres achats de munitions devant être traités directement entre Kiev et la société.

Le Panzerhaubitze 2000 est l'une des armes d'artillerie les plus puissantes de l'inventaire de la Bundeswehr et peut atteindre des cibles à une distance de 40 kms (25 miles).

La semaine dernière, Berlin a accepté pour la première fois de fournir à Kiev des armes lourdes, en l'occurrence des chars de défense antiaérienne Gepard, après que des critiques eurent accusé l'Allemagne de traîner les pieds en matière de livraisons d'armes lourdes à Kiev.

La plupart des armes lourdes que les pays de l'OTAN ont envoyées à l'Ukraine jusqu'à présent sont des armes de fabrication soviétique qui se trouvent encore dans les inventaires des États membres de l'OTAN d'Europe de l'Est, mais les États-Unis et certains autres alliés ont commencé à fournir à Kiev des obusiers occidentaux.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'allégation fasciste est sans fondement et que la guerre est un acte d'agression non provoqué.

Mme Lambrecht rencontrera son homologue néerlandaise Kajsa Ollongren plus tard dans la journée à Sliac où les deux pays ont déployé une défense aérienne Patriot depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.