Le gouvernement allemand va réduire ses prévisions de croissance économique pour cette année et l'année prochaine à seulement 0,2 % et 1 % respectivement dans un rapport qui devrait être publié la semaine prochaine, selon deux sources ayant connaissance du dossier.

Les facteurs contribuant à cette baisse significative par rapport à la prévision d'octobre de 1,3 % pour cette année comprennent la faible croissance de l'économie mondiale et une décision de la Cour constitutionnelle allemande qui a fait sauter un trou dans le budget du pays, selon la source.

Pour 2025, Berlin prévoit une croissance économique de 1 %, en baisse par rapport à sa prévision précédente de 1,5 %, a indiqué une autre source, ajoutant que le gouvernement s'attend à ce que l'inflation tombe à 2,8 % cette année et à 1,9 % en 2025.

Un porte-parole du ministère de l'économie a déclaré mardi soir qu'il ne pouvait pas commenter les chiffres, ajoutant que le gouvernement ferait des commentaires lorsque le rapport officiel serait publié.

Dans un rapport mensuel distinct publié mercredi, le ministère a prévenu que la reprise attendue de la plus grande économie d'Europe pourrait être encore retardée par des tensions géopolitiques, notamment en mer Rouge, ainsi que par une série de grèves à l'intérieur du pays.

Les sombres perspectives pour l'économie allemande en 2024 surviennent après que l'économie du pays se soit contractée de 0,3 % en 2023 sous la pression d'une inflation élevée, de taux d'intérêt en hausse et d'une économie mondiale faible.

Les instituts économiques Ifo et IfW ont tous deux revu à la baisse leurs prévisions les plus récentes pour 2024, tout en se montrant plus optimistes que le gouvernement : L'Ifo prévoit désormais une croissance économique de 0,7 %, contre 0,9 % précédemment, et l'IfW prévoit 0,9 %, contre 1,3 % précédemment. Ils prévoient de présenter de nouvelles prévisions en mars.

En revanche, l'association des entreprises allemandes BDI avait émis à la mi-janvier une prévision basse de croissance de 0,3 %, avertissant que l'économie était "au point mort".

Une nouvelle prévision pour 2025 n'est pas attendue dans le rapport de la semaine prochaine. Le gouvernement, qui prévoyait une croissance économique de 1,5 % en octobre, devrait présenter une mise à jour de ce chiffre au printemps.

Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré dimanche que le gouvernement de coalition prévoyait de présenter un concept visant à renforcer la position de l'Allemagne en tant que site industriel au printemps, après que lui-même et le ministre de l'économie, Robert Habeck, aient averti à plusieurs reprises que le pays était en train de perdre sa compétitivité à l'échelle mondiale. (Reportage de Christian Kraemer, Holger Hansen et Rene Wagner, Rédaction de Miranda Murray, Riham Alkousaa et Victoria Waldersee ; Rédaction de Lisa Shumaker, Toby Chopra et Chizu Nomiyama)