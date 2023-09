L'Allemagne va renforcer les contrôles aux frontières avec la Pologne et la République tchèque afin de lutter contre le trafic d'êtres humains, a déclaré mardi le ministre de l'intérieur du pays, alors que la poussée migratoire alimente le soutien à l'extrême droite à l'approche des élections locales.

Le pays a accueilli environ un million de réfugiés ukrainiens au cours de l'année écoulée, et les demandes d'asile non liées à l'Ukraine ont fortement augmenté. Les autorités locales affirment qu'elles construisent de nouveaux logements, mais qu'elles ont du mal à répondre à la demande.

Les inquiétudes liées à l'immigration ont contribué à placer le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) en deuxième position dans les sondages nationaux et en première position dans l'est du pays, avant les élections du 8 octobre dans les États de Hesse et de Bavière.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Deutschlandfunk, la ministre de l'intérieur Nancy Faeser, membre du parti social-démocrate (SPD) de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz, a déclaré que l'Allemagne mettrait en place des contrôles frontaliers stationnaires avec la Pologne et la République tchèque.

"Nous préparerons des contrôles frontaliers plus stricts afin de mieux lutter contre les trafiquants d'êtres humains", a déclaré Mme Faeser, qui se présente au scrutin du 8 octobre pour devenir premier ministre du Land de Hesse.

M. Faeser n'a pas précisé quand les nouvelles mesures seraient mises en œuvre. Politico a rapporté que les nouveaux contrôles seraient officiellement annoncés mercredi. Le ministère de l'intérieur n'a pas répondu à une demande de commentaire.

M. Scholz, dont le parti est à la traîne dans les sondages en Hesse, a laissé entendre la semaine dernière que l'Allemagne pourrait prendre des mesures pour renforcer la frontière avec la Pologne après avoir demandé au gouvernement polonais de clarifier les allégations concernant un accord de visas en espèces pour les migrants.

La question devrait devenir un point de discorde pour la coalition tripartite fracturée de M. Scholz, les principaux responsables politiques des Verts et des libéraux, partenaires de la coalition junior, ayant exprimé mardi leur scepticisme à l'égard du plan frontalier de M. Faeser.

L'Allemagne a maintenu des contrôles stationnaires à la frontière bavaroise avec l'Autriche depuis la crise européenne des migrants en 2015, lorsque plus d'un million de migrants sont arrivés dans le pays, beaucoup fuyant la guerre au Moyen-Orient.

À l'époque, la chancelière Angela Merkel, une conservatrice, avait été félicitée pour sa politique. Ses détracteurs affirment qu'elle a contribué à alimenter la montée de l'AfD, parti d'extrême droite.

L'AfD est actuellement en passe de remporter trois élections régionales dans l'est de l'Allemagne l'année prochaine, avec un score de 32 à 35 % dans cette région et de 21 % au niveau national.