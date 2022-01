L'Allemagne veut attirer 400.000 travailleurs qualifiés étrangers chaque année

BERLIN (Reuters) - La nouvelle coalition gouvernementale à Berlin veut attirer chaque année en Allemagne 400.000 travailleurs qualifiés venus de l'étranger afin de remédier à la fois à un déséquilibre démographique et à une pénurie de main-d'oeuvre dans des secteurs clé, qui risquent de nuire au rebond économique.

"La pénurie de travailleurs qualifiés est devenue si grave que cela ralentit considérablement notre économie", a déclaré le chef de file parlementaire du Parti libéral-démocrate (FDP), Christian Duerr, dans un entretien au magazine WirtschaftsWoche publié vendredi.

"Nous pouvons placer sous contrôle le problème du vieillissement de la main-d'oeuvre seulement via une politique d'immigration moderne (...) Nous devons atteindre aussi rapidement que possible le cap des 400.000 travailleurs qualifiés venus de l'étranger", a-t-il ajouté.

Dans leur accord de coalition, les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz, le FDP et les Verts sont convenus de mesures pour rendre le marché du travail allemand plus attractif, comme un système de points pour les travailleurs de pays extérieurs à l'Union européenne et le relèvement du salaire horaire minimum.

Les estimations de l'Institut économique allemand, proche du patronat, indiquent que le pays perdra plus de 300.000 travailleurs cette année du fait d'un nombre de départs à la retraite supérieur à celui des entrées sur le marché. Cet écart devrait encore s'accentuer d'ici la fin de la décennie.

(Reportage Michael Nienaber; version française Jean Terzian)