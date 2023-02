L'Allemand Habeck : pourrait conclure un accord avec les États-Unis sur l'IRA dans les minéraux critiques

M. Habeck se trouve actuellement à Washington pour discuter de l'IRA et de ses implications pour l'Europe avec des responsables américains et chercher à obtenir une égalité de traitement, comparable à celle du Mexique et du Canada, dans certains domaines dans lesquels les dirigeants européens craignent une discrimination.

"Je peux imaginer qu'il y aura des accords dans certains secteurs qui auront le même effet que l'égalité de traitement. Et là, je serais satisfait. Il ne faut pas être pointilleux à ce sujet", a déclaré Habeck à Reuters.

"S'il ne s'agit pas d'un accord de libre-échange, mais d'un cadre réglementaire où les mêmes biens sont évalués de manière égale sur le même marché, alors ce dont nous avons réellement besoin a été atteint."

M. Habeck a cité les minéraux critiques, qui sont nécessaires pour les panneaux solaires, les batteries et les semi-conducteurs, comme un domaine où un tel accord pourrait être conclu pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine, qui détient la majeure partie du marché.

L'Europe et les États-Unis devraient mettre en commun leurs ressources dans ce domaine au lieu de se faire concurrence, a déclaré M. Habeck.

Habeck et le ministre français des finances Bruno Le Maire doivent rencontrer leurs homologues américains mardi pour discuter de la question et atténuer tout impact négatif que l'IRA pourrait avoir sur l'industrie européenne.

Habeck a déclaré qu'il y avait un certain risque d'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais qu'il espérait qu'une solution constructive pourrait être trouvée.

Passant à la politique intérieure, M. Habeck a également répondu aux rapports des médias allemands selon lesquels l'aéroport en difficulté de Francfort-Hahn pourrait être racheté par un investisseur russe, en déclarant que son ministère, qui a le pouvoir de bloquer les rachats par des entreprises étrangères, avait lancé un examen de routine du processus.