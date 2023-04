Trois femmes sont considérées comme les principales candidates pour devenir le nouveau chef de la supervision de la Banque centrale européenne, l'Allemande Claudia Buch étant considérée comme la grande favorite, d'après des conversations avec une douzaine de sources directement informées.

La BCE supervise un peu plus d'une centaine des plus grandes banques de la zone euro et doit choisir un nouveau superviseur pour remplacer Andrea Enria. Son mandat de cinq ans expire à la fin de cette année, alors que la forte hausse des taux d'intérêt remet en question les modèles économiques des banques.

M. Buch, vice-président de la Bundesbank, a été cité par presque toutes les sources comme le grand favori pour le poste, alors que la plupart ont également mentionné l'Espagnole Margarita Delgado comme une candidate solide et que beaucoup ont également dit que l'Irlandaise Sharon Donnery pourrait être dans la course.

Les sources, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat, étaient unanimes sur le fait qu'une femme devait être choisie pour lutter contre le déséquilibre entre les sexes au sein de l'institution. Vingt-quatre des 26 membres actuels du conseil des gouverneurs sont des hommes et l'équilibre au sein du conseil de surveillance bancaire n'est guère meilleur.

Les sources ont déclaré que les trois femmes étaient pleinement qualifiées pour le poste en raison de leurs mérites propres, de sorte que le sexe ne serait qu'un facteur parmi d'autres dans la décision. Aucune des femmes n'a fait part de son intention de se porter candidate au poste.

Un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire.

Mme Buch, ancienne membre du Conseil allemand des experts économiques, est favorisée parce qu'elle bénéficie du soutien de l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro, et qu'elle peut se targuer d'une grande expérience de la gestion d'une grande institution.

Elle a peu travaillé dans le domaine de la supervision, ce qui constitue une faiblesse potentielle, mais elle a récemment été élue au conseil de surveillance à la suite d'un remaniement au sommet de la Bundesbank.

M. Delgado, gouverneur adjoint de la banque centrale espagnole, est considéré comme un superviseur de haut niveau doté d'une grande expérience, mais l'Espagne occupe déjà la vice-présidence de la BCE, ce qui pose problème à l'heure où l'Union européenne s'efforce de répartir les postes entre ses membres.

Mme Donnery, gouverneur adjoint de la banque centrale d'Irlande, est considérée comme un candidat plus improbable, selon les sources. Elle n'a pas été retenue pour ce poste il y a cinq ans, lorsque M. Enria a été choisi, et des fonctionnaires irlandais occupent déjà des postes clés dans le domaine de la finance.

Au moins une source a déclaré qu'elle aimerait également voir Stefan Ingves, l'ancien gouverneur de la Riksbank suédoise, postuler pour le poste.

Les sources ont ajouté que le processus de sélection n'avait pas encore commencé et que toutes les discussions sur les candidats étaient encore informelles. Un avis de vacance de poste pourrait être publié à l'automne.

Le nouveau président du conseil de surveillance est choisi par le conseil des gouverneurs et sera officiellement nommé par le Conseil de l'Union européenne après approbation du Parlement européen.