Matières premières : L'Américain AIP annonce prendre le contrôle d'Aluminium Dunkerque

Lille (awp/afp) - La société de capital-investissement American Industrial Partners (AIP) a annoncé vendredi être le nouveau propriétaire d'Aluminium Dunkerque, la plus vaste fonderie d'aluminium d'Europe, détenue depuis 2018 par le groupe GFG Alliance, l'empire du magnat de l'acier Sanjeev Gupta.

AIP, "par l'intermédiaire d'une filiale en propriété exclusive, a aujourd'hui acquis la propriété de la fonderie d'aluminium située à Loon-Plage" (Nord), a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Fondée en 1991, l'usine de 590 salariés a une capacité de 284.000 tonnes d'aluminium par an, pour un chiffre d'affaires de 560 millions d'euros.

Cette acquisition "a été totalement validée par le Bureau du contrôle des investissements étrangers en France", ajoute le communiqué.

Les ministres de l'Économie Bruno Le Maire et de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher ont annoncé dans un communiqué prendre "acte de la prise de contrôle de l'usine d'Aluminium Dunkerque par le fonds américain Americain Industrial Partners, en remplacement du groupe Liberty (propriété de GFG Alliance, NDLR), qui permet de stabiliser l'actionnariat de l'entreprise".

Ce "changement de contrôle doit cependant encore se concrétiser opérationnellement dans les prochains jours", précise Bercy, ajoutant que "l'État s'était assuré qu'AIP prenne des engagements s'agissant notamment du maintien des capacités industrielles et des activités sensibles d'Aluminium Dunkerque en France ainsi que du niveau d'investissement dans l'outil productif".

"Actuellement, notre usine est une poule aux oeufs d'or: le carnet de commandes est plein et le prix de l'aluminium n'a jamais été aussi haut", a réagi auprès de l'AFP Laurent Geeraert, secrétaire CGT du CE. "On espère qu'avec AIP, on aura un groupe plus solide car pour le moment, on a eu que des promesses d'investissements sur Dunkerque et on n'a rien vu venir".

Pascal David, délégué syndical CFE-CGC, se dit "un peu désabusé" car "tous ces montages sont faits à coups de crédits alors que nous sommes une entreprise qui existe depuis 30 ans, sur un marché lourd. On a vraiment besoin d'une stratégie industrielle sur le long terme", a-t-il confié à l'AFP.

Un CSE extraordinaire est prévu lundi matin.

Ancien fleuron de Pechiney, l'usine Aluminium Dunkerque avait été rachetée en décembre 2018 par Liberty House, filiale de GFG Alliance spécialisée dans la métallurgie, auprès du géant minier anglo-australien Rio Tinto pour 500 millions de dollars.

La holding GFG Alliance, qui emploie 35.000 personnes dans le monde, est en grande difficulté financière depuis la faillite en mars de la société de prêts Greensill dont il était un des principaux clients.

Liberty Steel a vendu plusieurs sites au Royaume-Uni et en France ces derniers mois, notamment les deux sites sidérurgiques d'Ascoval et Hayange en France, repris par l'Allemand Saarstahl.

