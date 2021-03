Bourse de Paris : L'Amérique accélère, l'Europe s'enlise

Pour illustrer un peu le contexte actuel, je me permets de citer sans le nommer un observateur éclairé qui sévit sur les marchés depuis les années 1990. Il décrit, je trouve, assez bien la situation. "Le problème pour les technologiques est que même si la Fed est accommodante, les rendements obligataires vont augmenter, ce qui va mettre la pression sur le secteur. Dans le même temps, si elle devient agressive, cela risque d'être mauvais pour toutes les actions", a-t-il écrit récemment à ses clients. De son point de vue, cela justifie la rotation actuelle de la croissance vers les valeurs décotées.

Pour l'investisseur, cette temporalité est une question d'optimisation des performances. Il n'est pas forcément nécessaire de renier ses convictions : rester positionné sur des valeurs de croissance solides est de toute façon une bonne idée pour le moyen et a fortiori le long terme. Cela implique qu'il faut faire le dos rond pendant les périodes de rotation comme celle qui s'est mise en place à l'automne 2020. Il faut aussi savoir relativiser. Malgré un début d'année moins flamboyant, les valeurs de croissance brillent toujours sur les autres pas de temps. Et l'accélération économique en cours leur profitera aussi.

Il faut en revanche se montrer sélectif : il y a des valorisations exubérantes sur des entreprises sans réel avantage concurrentiel, ce qui signifie qu'elles ne parviendront probablement jamais à générer suffisamment de résultats pour justifier leur statut, une fois que l'effet de mode sera évaporé. Est-ce le cas de Tesla par exemple ? La question se pose évidemment, mais la société peut s'appuyer sur un outil industriel désormais rôdé et sur un réel avantage concurrentiel. Le maintiendra-t-elle ? La réponse est plus épineuse mais je conseille à ceux qui lisent l'anglais ou qui tolèrent le langage mécanique des traducteurs automatiques de se pencher sur l'étude publiée ce weekend par Ark Invest, la gestion la plus en vue du moment, qui fournit des éléments pour étayer son raisonnement selon lequel l'entreprise américaine pourrait valoir entre 1 500 et 4 000 USD dans quatre ans, contre 655 USD actuellement. On peut adhérer ou pas, l'exercice est très instructif et vous permettra probablement, comme moi, de découvrir des atouts cachés de Tesla. Sans être dupe bien sûr que Cathie Wood prêche pour sa paroisse, en faisant le plus de bruit possible puisque c'est devenu une façon très tendance d'embarquer avec soi des (dizaines de) milliers d'investisseurs.

Retour à des considérations d'actualités avec, comme chaque lundi, quelques nouvelles pas inintéressantes piochées çà et là durant le weekend :

Pendant que Roselyne Bachelot attrape le coronavirus, le Royaume-Uni annonce la vaccination de la moitié de ses adultes, soit environ 26 millions de personnes.

Erdogan limoge encore une fois le patron de la banque centrale turque. La livre s'effondre.

La tension reste forte entre Londres et Bruxelles, qui menace de limiter les exportations d'ingrédients nécessaires à l'élaboration du vaccin d'AstraZeneca.

Donald Trump a prévu de revenir sur les médias sociaux via sa propre plate-forme.

Les Etats-Unis ont administré 6 millions de doses de vaccin en deux jours, autant que la France depuis le début de sa campagne vaccinale.

Cette semaine, Jerome Powell sera de sortie à trois reprises et il ne fait guère de doute que les marchés vont boire ses paroles, une fois de plus. Le patron de la banque centrale américaine prononcera une allocution dès aujourd'hui à 14h00 puis le 23 et le 24 mars. Les indicateurs avancés sont baissiers en Europe, pendant que l'Asie affiche un parcours disparate, notamment un net recul au Japon et des gains en Chine.

Les temps forts économiques du jour

Deux indicateurs aux Etats-Unis aujourd'hui, l'indice de la Fed de Chicago (13h30) puis les chiffres de l'immobilier ancien (15h00).

L'euro est toujours sous pression face au dollar, à 1,18932 USD. L'once d'or est stable autour de 1740 USD. Le pétrole se reprend légèrement, à 64,21 USD le Brent et à 61,13 dollars le WTI. Sur 10 ans, la dette américaine affiche un rendement de 1,67 %. Le Bitcoin se négocie 57 555 USD pièce.

Les principaux changements de recommandations

ASML : Cowen passe de performance de marché à surperformance en visant 550 EUR.

Bechtle : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 159 à 172 EUR.

Boliden : RBC Capital passe de surperformance à performance sectorielle en visant 385 SEK.

Burberry : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 1730 à 2098 GBp.

Compagnie Financière Richemont : Bernstein passe de performance de marché à surperformance en visant 116 CHF.

CompuGroup : Morgan Stanley démarre le suivi à la pondération en ligne en visant 66 EUR.

Conzzeta : Research Partners passe d'acheter à conserver en visant 1300 CHF.

Deutz : HSBC passe de conserver à acheter en visant 7,70 EUR.

Helios Towers : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 203 GBp.

Hermès International : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 900 à 989 EUR.

International Consolidated Airlines : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 220 GBp.

Kering : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 550 à 636 EUR.

Lenzing : Baader Helvea reste acheteur avec un objectif relevé de 123 à 149 EUR.

Lloyds Banking Group : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 51 GBp.

LVMH : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 550 à 625 EUR.

Moncler : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 53 à 67 EUR.

Novartis : Bernstein démarre le suivi à performance de marché en visant 88 CHF.

Plastic Omnium : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 38 EUR.

The Swatch Group : Bernstein passe de performance de marché à surperformance en visant 353 CHF.

Volkswagen : AlphaValue passe de vendre à accumuler en visant 249 EUR.

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Ardian et GIP proposent de racheter une partie de Suez sur la base d'un prix de 20 EUR par action avec l'appui du conseil d'administration, mais Veolia ne veut pas négocier et maintient sa proposition.

Faurecia investit 165 M€ en région Bourgogne-Franche-Comté dans une nouvelle plateforme industrielle.

C'est aujourd'hui que prend effet la dernière modification des indices Euronext Paris, notamment l'entrée de Valneva dans le SBF 120.

Icade livre a Technip Energies son nouveau siège.

son nouveau siège. Quadient achète la FinTech Beanworks, leader dans les solutions SaaS d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs, pour 70 M€.

Hydrogen Refueling Solutions reçoit deux nouvelles commandes de stations dans le cadre du programme ZEV.

Advicenne retire la demande de reconnaissance de médicament orphelin en Europe pour ADC7103 dans l'espoir d'obtenir une autorisation de mise sur le marché plus rapide.

Le retrait obligatoire de Dalet à 13,52 EUR se rapproche.

Hybrigenics met en place une ligne de financement dilutive en fonds propres avec IRIS à concurrence de 50 M€ sur 24 mois, via des bons d'émissions ORA.

Barbara Bui, Theradiag, Foncière Euris, Carpinienne, ont publié leurs comptes et / ou leurs prévisions.

Dans le monde

Annonces importantes

Les valeurs bancaires américaines ont souffert vendredi après la décision de la Fed de ne pas prolonger l'exemption sur le "ratio de levier supplémentaire", ce qui risque d'entraîner des besoins de reconstitution de fonds propres.

Canadian Pacific Rail va racheter Kansas City Southern à 275 USD l'action, soit une facture de l'ordre de 25 Mds$.

Le CEO de Credit Suisse envisage une scission de la partie gestion d'actifs de la banque suisse.

La SEC américaine veut durcir le ton vis-à-vis des entreprises pétrolières américaines sur les objectifs de limitation des émissions polluantes.

Renesas prévient de nouvelles pénuries de semiconducteurs après un incendie qui a frappé l'un de ses sites.

Saudi Arabian Oil (Aramco) subit une baisse de 44% de ses résultats en 2020 à cause de la chute des cours pétroliers.

Roche Holding obtient des résultats positifs avec Tecentriq contre le cancer du poumon.

Blackstone propose de racheter Crown Resorts à 11,85 AUD par action, soit un prix de 6,2 Mds$.

La société de cybersécurité KnowBe4 en piste pour une IPO à New York.

Deliveroo fixe son prix d'introduction en bourse à Londres dans la fourchette 390 à 460 GBp.

Les données des voitures Tesla resteront confidentielles, assure Elon Musk à Pékin. Par ailleurs, Cathie Wood (Ark Invest) voit l'action Tesla atteindre 3 000$ d'ici 2025.

Résultats des sociétés. Tencent Music, Wuxi Biologics, Traton, Kingfisher, Trigano…