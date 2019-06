L'Amérique du sud victime d'une immense panne électrique

16 juin (Reuters) - Des millions de Sud-Américains étaient privés d'électricité, dimanche, en raison d'un dysfonctionnement majeur rencontré par un système d'interconnexion, a annoncé la compagnie Edesur Argentina sur Twitter.

L'Argentine et l'Uruguay sont intégralement privés de courant, et la panne touche également le Paraguay et le sud du Brésil a ajouté Edesur qui prévient que le rétablissement de l'électricité pourrait prendre plusieurs heures. (Rishika Chatterjee à Bangalore, avec Eliana Raszewski, Nicolas Delame pour le service français)