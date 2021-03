L'Apec lance l'opération Talents Seniors

L'opération de parrainage Talents Seniors met en relation des chefs d'entreprise, cadres dirigeants, décideurs institutionnels, élus et des cadres seniors demandeurs d'emploi accompagnés par l'Apec. Ces binômes ainsi constitués vont, durant les 12 mois de l'opération, se rencontrer, échanger et travailler conjointement, à raison au minimum d'un rendez-vous par mois. Ils seront épaulés par un.e consultant.e de l'Apec, qui accompagne au quotidien le ou la cadre dans son projet professionnel. Ce dispositif va permettre aux cadres seniors en recherche d'emploi de rebondir et de renforcer leur réseau et leur connaissance du tissu économique local.

Le lancement officiel de cette opération, marrainée par Claire Silva, DRH d'Agr2R LA MONDIALE, se tient ce 23 mars à Marseille, avec la participation de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste et Serge Guérin, sociologue.

Il nous semble primordial de redonner confiance aux cadres seniors qui, notamment lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, se voient trop souvent ramener à leur âge. Une initiative comme Talents Seniors va leur permettre de prendre de la hauteur grâce aux conseils d'experts, de confronter leur projet professionnel et de se préparer à parler à nouveaux avec des recruteurs. L'Apec s'engage à favoriser leur retour à l'emploi, alors même que structurellement les plus de 55 ans sont, en proportion, bien plus souvent en situation de chômage de longue durée que le reste de la population active. Malheureusement la crise risque d'accentuer cette tendance. C'est la raison pour laquelle nous faisons de l'accompagnement des cadres seniors l'une de nos priorités.

Gilles Gateau, directeur général de l'Apec.

Lancée officiellement le 23 mars, Talents Seniors sera déployée tout au long de l'année 2021 sur l'ensemble du territoire, grâce à l'engagement et l'implication de 7 délégations régionales*. Les équipes de l'Apec Paca et Corse, Hauts-de-France, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Ile-de-France et Occitanie sont ainsi pleinement mobilisées pour cette nouvelle édition. Chaque région organisera la mise en relation des binômes, et au minimum une cinquantaine de duos verront le jour, pour un programme de mentoring annuel. En 2019, lors des deux éditions pilotes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Hauts-de-France, 152 cadres d'une moyenne d'âge de 55 ans, se sont engagés dans l'aventure et plus de 140 entreprises ont participé à l'opération, en mobilisant des parrains et marraines bénévoles. Au global, près de 65% des cadres seniors ont retrouvé une activité** dont 48% un CDI.

* Chaque région déploie l'opération pour 1 an, les lancements seront échelonnés sur 2021. Le 23 mars en Paca, le 20 avril en Pays de la Loire, Hauts-de-France et Grand Est, le 8 juin en Île-de-France, et à l'automne pour l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.

** CDI, CDD, création d'activité, formation