L'Aquarius récupère 141 migrants pour sa mission de reprise

par Antonio Denti

A BORD DE L’AQUARIUS, 10 août (Reuters) - L'Aquarius, le navire humanitaire objet d'un différend au mois de juin entre l'Italie et Malte qui avaient refusé d'accueillir des migrants recueillis en mer, a secouru vendredi 141 personnes au large des côtes libyennes lors de sa première mission depuis cet incident.

Lorsque l'Italie a refusé de laisser accoster l'Aquarius en juin et que lui Malte a emboîté le pas, le navire a passé neuf jours épuisants en mer avant de pouvoir débarquer en Espagne les migrants qu'il avait recueillis. Le conflit a également eu des répercussions dans toute l'Union européenne et suscité des tensions politiques entre Rome et Paris.

Géré par l'association franco-allemande SOS Méditerranée et par Médecins Sans Frontières (MSF), l'Aquarius a d'abord récupéré 25 migrants vendredi, dont six femmes, qui se trouvaient sur un petit bateau en bois situé à environ 25 milles marins des côtes libyennes.

Les conditions étaient calmes et ensoleillées, mais le bateau, alourdi par trop de passagers, dépassait de très peu la ligne de flottaison. Ceux qui étaient à bord semblaient tendus et inquiets alors que les sauveteurs s'approchaient.

Plus tard, 116 autres personnes ont été retirées d'un deuxième bateau en bois dans la même zone, parmi lesquels 38 femmes et 73 mineurs. Bien que plus grand, ce navire était également surpeuplé. Parmi eux, un petit garçon apeuré était assis sur le bord du bateau, regardait avec inquiétude les sauveteurs.

La garde-côtes libyenne, autorité de coordination des sauvetages, a été informée, indique l'Aquarius sur son journal de bord en ligne.

L'Aquarius, qui a appareillé la semaine dernière pour sa dixième mission cette année, ne sait pas encore où il pourra acheminer ceux qui ont été secourus vendredi. Selon le droit international, les réfugiés sauvés en mer ne peuvent être remis en situation de danger.

L'Aquarius dit attendre maintenant les instructions du centre de coordination de sauvetage libyen.

L'équipage a précisé avant de partir qu'il ne renverrait pas de migrants en Libye, parce que le pays n'est pas considéré comme un refuge sûr pour les migrants et les réfugiés, tant par les Nations unies que par l'Union européenne.

Sous la pression de l'Italie et de Malte, la plupart des navires humanitaires ne patrouillent plus au large des côtes libyennes. Plus de 650.000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis 2014.

Bien que les départs de Libye aient chuté de manière spectaculaire cette année, les passeurs poussent encore des bateaux vers le large. Quelque 720 personnes sont mortes en juin et juillet lorsque les navires des ONG étaient pour la plupart absents du secteur, estime Amnesty International. (Danielle Rouquié pour le service français)