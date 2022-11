L'Arabie Saoudite envisage un nouvel indice minier dans le cadre de sa politique de diversification

Le ministre de l'exploitation minière, Bandar bin Ibrahim al-Khorayef, a déclaré à Reuters lors d'une interview à Sydney que son équipe avait rencontré ses homologues australiens pour en savoir plus sur un indice minier, similaire au sous-indice australien ASX 300 Metals & Mining (XMM) qui répertorie les entreprises métallurgiques et minières, notamment les producteurs d'or, d'acier et de métaux précieux.

"C'est quelque chose que nous étudions ... mais nous n'avons pas encore décidé si cela serait un succès", a déclaré Al-Khorayef à Reuters.

"Nous avons un marché boursier secondaire en Arabie Saoudite ... il est encore en évolution. Nous voulons voir s'il est préférable d'avoir quelque chose pour l'exploitation minière", a-t-il déclaré.

Il n'a pas précisé combien de sociétés seraient potentiellement incluses dans l'indice.

La bourse d'Arabie Saoudite se compose du marché principal Tadawul et d'un marché parallèle que les entreprises peuvent rejoindre avec moins d'exigences en matière de rapports.

Les efforts de Riyad pour construire une économie qui ne dépend pas du pétrole comprennent un virage vers l'exploitation minière afin d'explorer les réserves inexploitées de ressources du pays, du cuivre au phosphate et à l'or.

Le ministre est présent à la Conférence internationale sur les mines et les ressources à Sydney cette semaine pour susciter l'intérêt des investisseurs. Il a déclaré mercredi que le royaume prévoit d'attribuer plus d'une douzaine de licences d'exploration minière à des investisseurs internationaux.

Al-Khorayef a déclaré que l'indice séparé pour l'exploitation minière aiderait à mettre davantage l'accent sur l'industrie minière saoudienne et lui permettrait de se comparer à des marchés comme l'Australie, le Royaume-Uni et d'autres.

"L'idée est d'aider le secteur à se développer plus rapidement. Nous voyons définitivement un besoin pour les petites et moyennes entreprises du secteur d'accéder aux capitaux par le biais des marchés financiers", a-t-il déclaré.

Les marchés boursiers saoudiens sont actuellement dominés par des sociétés immobilières, énergétiques et commerciales, alors qu'il n'y a qu'un petit nombre de sociétés minières, avec en tête de peloton le mineur d'État Saudi Arabian Mining Co. (Ma'aden), le plus grand mineur du Golfe.

"L'idée générale (d'un indice minier) est de s'assurer que nous avons quelque chose sur lequel les sociétés de financement ou les institutions financières comme les banques peuvent avoir une bonne visibilité", a-t-il déclaré.

RECHERCHE DE PARTENARIATS

Le gouvernement saoudien pense qu'il dispose de ressources minérales inutilisées d'une valeur d'environ 1,33 trillion de dollars, avec de vastes quantités d'aluminium, de phosphate, d'or, de cuivre et d'uranium, a déclaré Al-Khorayef.

Al-Khorayef a déclaré qu'il avait eu des discussions avec plusieurs sociétés minières à Sydney cette semaine, y compris des géants mondiaux de l'exploitation minière comme le groupe BHP, au sujet d'une collaboration pour l'échange de connaissances, d'expertise et l'adoption de leur modèle d'entreprise réussi.

"En termes de capacité à financer de nombreux projets, l'Arabie saoudite est assez bonne. Mais nous sommes toujours à la recherche de partenariats car nous croyons fermement que c'est par la collaboration que nous pouvons réussir", a-t-il déclaré.

"Nous voulons encourager les personnes qui proposent des services aux sociétés minières à venir en Arabie Saoudite, soit directement, soit en s'associant avec des personnes locales. Tout le monde devrait considérer l'Arabie saoudite comme un marché potentiel", a-t-il ajouté.

L'Arabie saoudite accueille le Future Minerals Forum à Riyad en janvier, où elle espère annoncer plus de détails sur ses plans pour le secteur minier.