L'Arabie saoudite envisage un cessez-le-feu au Yémen

DUBAI/RYAD, 4 octobre (Reuters) - L'Arabie saoudite étudie l'offre de cessez-le-feu des rebelles yéménites Houthis qui pourrait relancer les efforts de l'Onu pour mettre fin à un conflit dévastateur sur le plan humain, mais aussi pour l'image de Ryad.

Le mouvement chiite pro-iranien, qui tient Sanaa depuis septembre 2014 et une bonne part du territoire yéménite, a proposé il y a deux semaines de mettre fin à ses tirs de missiles et aux raids de drones en Arabie saoudite à condition que la coalition formée par le royaume pour les combattre observe également une trêve.

Ryad n'a pour le moment pas répondu à cette offre, mais envisage sérieusement une forme de cessez-le-feu, selon trois sources diplomatiques et deux autres proches du dossier.

Les alliés occidentaux de l'Arabie, notamment ceux qui fournissent des armes et des renseignements à la coalition, font pression en faveur d'un règlement du conflit.

D'après deux des sources interrogées par Reuters, les frappes saoudiennes contre les positions des Houthis ont considérablement diminué et il y a de bonnes raisons d'être optimiste.

Le prince Khaled ben Salman, vice-ministre saoudien de la Défense, a déclaré jeudi sur Twitter que le royaume considérait l'offre des Houthis "de manière positive".

Dans un entretien accordé à CBS et diffusé dimanche dernier, le prince Mohammed ben Salman, héritier du trône, parlait, lui, d'"un pas positif en faveur d'un dialogue politique plus sérieux et plus actif (...) Nous multiplions les initiatives pour une solution politique au Yémen. Nous espérons qu'elle viendra rapidement", ajoute-t-il. (Aziz El Yaakoubi, Stephen Kalin et Lisa Barrington avec Sylvia Westall et Lisa Barrington à Dubaï, Stephen Kalin à Ryad, John Irish à Paris Jean-Philippe Lefief pour le service français)