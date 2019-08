L'Arabie saoudite lève les restrictions de voyage imposées aux femmes

RYAD, 2 août (Reuters) - L'Arabie saoudite a levé vendredi l'interdiction qui était faite aux femmes de voyager sans autorisation préalable de leur mari ou d'un parent masculin, une nouvelle mesure du vaste programme de réformes engagé par le prince héritier Mohammed ben Salman il y a deux ans.

Une série de décrets publiés vendredi au journal officiel stipulent qu'un passeport saoudien doit être délivré à tout citoyen qui en fait la demande et que toute personne âgée d'au moins 21 ans peut voyager sans autorisation.

Parmi les amendements apportés à la loi, l'autorisation faite aux femmes d'enregistrer naissance, mariage ou divorce et de demander des documents familiaux officiels.

Nommé prince héritier en juin 2017, Mohammed ben Salman, aujourd'hui âgé de 33 ans, a lancé un vaste programme de réformes visant à libérer les moeurs dans ce pays musulman ultraconservateur, en parallèle de son plan de modernisation de l'économie censé rendre Ryad moins dépendant du pétrole.

Ainsi le royaume wahhabite, qui était le dernier pays au monde à interdire aux femmes de conduire, leur a accordé ce droit par un décret officiel publié en septembre 2017 et effectif depuis juin 2018.

Les réformes annoncées vendredi interviennent dix mois après l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, qui a provoqué l'émoi de la communauté internationale et une inquiétude grandissante sur les pratiques de l'Arabie saoudite à l'égard des libertés fondamentales.

Cette ouverture sociétale s'est accompagnée d'une répression contre la dissidence, et notamment l'arrestation et la torture présumée de plus d'une dizaine de militantes de la cause des femmes. (Marwa Rashad et Stephen Kalin; Jean Terzian pour le service français)