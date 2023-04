L'Arabie saoudite, principal exportateur de pétrole, pourrait augmenter les prix du brut pour l'Asie en mai, après que l'OPEP+ a annoncé de nouvelles réductions de la production pour soutenir le marché, alors que la demande de la Chine devrait augmenter au deuxième trimestre, les raffineries terminant leur maintenance.

Le prix de vente officiel (OSP) du mois de mai pour le pétrole léger arabe pourrait être augmenté d'environ 20 cents pour atteindre 2,7 dollars le baril, ce qui représenterait un troisième mois d'augmentation, selon une enquête menée par Reuters auprès de sources de cinq raffineurs asiatiques.

Le marché s'attendait surtout à ce que Saudi Aramco réduise l'OSP de mai, qui suit généralement la structure du marché de Dubaï pour refléter l'écart de prix entre le premier et le troisième mois. En mars, l'écart s'est réduit d'environ 30 cents.

Les raffineurs ont révisé leurs évaluations après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, ont surpris les marchés dimanche en annonçant des réductions de production d'environ 1,16 million de barils par jour (bpj) à partir de mai et jusqu'à la fin de l'année.

Ils s'attendent à ce que la réduction supplémentaire de l'OPEP+ resserre l'offre et exerce une pression à la hausse sur les prix du brut du Moyen-Orient, en particulier sur les qualités moyennes et acides qui ont déjà vu leurs écarts de prix avec les qualités légères se réduire en raison d'une demande plus forte.

Les personnes interrogées s'attendent à ce que les prix du pétrole arabe moyen augmentent d'environ 20 cents et ceux du pétrole arabe lourd de 80 cents par rapport au mois précédent.

La demande de pétrole en Chine devrait également continuer à se redresser dans les mois à venir, les raffineurs achevant leur maintenance programmée.

PetroChina prévoit que la demande chinoise de carburant raffiné augmentera de 3 % cette année par rapport aux niveaux antérieurs au COVID en 2019. Un groupe de réflexion du groupe énergétique public CNPC s'attend à ce que le débit des raffineries de pétrole chinoises augmente de 7,8 % cette année.

Mais la réduction de la production de l'OPEP+ pourrait inciter les raffineurs chinois et indiens à chercher davantage de barils de brut en Russie, ce qui pourrait freiner la hausse des prix en Arabie saoudite, ont-ils déclaré. Par ailleurs, la hausse des prix du pétrole brut pourrait stimuler l'inflation et peser sur la consommation.

Les prix du brut saoudien devraient être publiés après la réunion du comité ministériel de l'OPEP+, prévue le 3 avril, et pourraient déterminer la tendance des prix iraniens, koweïtiens et irakiens, affectant environ 9 millions de barils par jour (bpj) de pétrole brut à destination de l'Asie.

Saudi Aramco, le géant pétrolier de l'État, fixe ses prix du brut en fonction des recommandations de ses clients et après avoir calculé la variation de la valeur de son pétrole au cours du mois écoulé, sur la base des rendements et des prix des produits.

Par principe, les responsables de Saudi Aramco ne commentent pas les prix mensuels du royaume.

Vous trouverez ci-dessous les prix saoudiens prévus pour mai 2023 (en $/b par rapport à la moyenne Oman/Dubaï) :

Avril Variation est.mai OSP

Arab Extra Light +2,70 -0,70/+0,00 +2,00/+2,70

Arab Light +2,50 -0,20/+0,50 +2,30/+3,00

Arabe moyen +2,50 +0,10/+0,20 +2,60/+2,70

Arabe lourd +0,75 +0,00/+0,80 +0,75/+1,55