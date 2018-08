L'Arabie saoudite promet $100 mln pour la stabilisation de la Syrie

(.)

WASHINGTON, 17 août (Reuters) - Les Etats-Unis apprécient la contribution de 100 millions de dollars (87,8 millions d'euros) promise par l'Arabie saoudite pour aider à stabiliser les zones de la Syrie qui ne sont plus contrôlées par le groupe Etat islamique (EI), a déclaré jeudi le département d'Etat.

Cette annonce intervient alors que l'administration de Donald Trump envisage de revoir à la baisse les fonds alloués à des programmes d'aide au Moyen-Orient, notamment en Syrie et dans la bande de Gaza.

Il s'agit d'une "contribution importante, essentielle pour la stabilisation et les premiers efforts de reconstruction", a dit le département d'Etat dans un communiqué à propos de l'aide saoudienne. "Elle arrive à un moment important de la campagne."

D'après le département d'Etat, le territoire contrôlé par l'EI en Syrie a été limité à 1.000 mètres carrés et près de 150.000 personnes ont pu retourner dans la ville de Raqqa après la fuite des combattants du groupe djihadiste.

Il faut que les alliés des Etats-Unis contribuent à renforcer la stabilité et la sécurité dans la région, a-t-il ajouté dans le communiqué.

"Les programmes de stabilisation et de reconstruction sont essentiels pour garantir que l'EI ne puisse pas réapparaître et utiliser la Syrie comme base pour menacer les populations de la région or préparer des attaques contre la communauté internationale." (Eric Beech; Jean Terzian pour le service français)