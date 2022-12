L'Arabie saoudite réunit le président chinois Xi et les dirigeants arabes dans une "nouvelle ère" de liens.

Les dirigeants des États de la Ligue arabe couvrant le Golfe, le Levant et l'Afrique ont commencé à arriver à Riyad jeudi. Xi a reçu une réception somptueuse de la part du prince Mohammed et a signé un pacte de partenariat sino-saoudien avec le roi Salman, démontrant ainsi l'approfondissement des liens.

Les États-Unis observent avec circonspection l'influence croissante du rival économique Pékin dans la région, où la Chine a un intérêt direct en tant que plus grand consommateur d'énergie au monde et où les entreprises chinoises se développent dans les technologies et autres infrastructures.

La visite de Xi intervient également à un moment où l'alliance de longue date entre Riyad et Washington a été mise à rude épreuve à propos des droits de l'homme, de la politique énergétique et de la Russie, ainsi que des doutes du Golfe quant à l'engagement de l'Amérique, principal garant de la sécurité dans la région.

Dans une longue déclaration commune vendredi, Pékin et Riyad se sont engagés à renforcer leur coopération et ont souligné les principes de souveraineté et de "non-ingérence", tout en affirmant l'importance d'une solution pacifique au conflit ukrainien.

L'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe ont fait preuve de défi face à la pression des États-Unis pour rompre avec la Russie, autre producteur de pétrole de l'OPEP+, en raison de son invasion de l'Ukraine et pour limiter les relations avec la Chine, alors qu'ils tentent de naviguer dans un ordre mondial polarisé en gardant à l'esprit les intérêts économiques et sécuritaires nationaux.

Le géant du pétrole qu'est l'Arabie saoudite est un fournisseur de premier plan de la Chine et la déclaration commune a réaffirmé l'importance de la stabilité du marché mondial et de la collaboration énergétique, tout en s'efforçant de stimuler le commerce non pétrolier et de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique.

"Les deux parties ont réaffirmé qu'elles continueront à soutenir fermement les intérêts fondamentaux de l'autre."

Dans un clin d'œil aux préoccupations sécuritaires du Golfe concernant l'Iran, autre fournisseur de pétrole de la Chine et avec lequel Pékin entretient de bonnes relations, elles ont convenu de la nécessité de "renforcer la coopération conjointe pour décrocher la nature pacifique du programme nucléaire iranien" et pour que Téhéran respecte "les principes de bon voisinage".

Riyad a exprimé son soutien à la politique "Une seule Chine" de Pékin sur la question de Taïwan. Xi a invité le roi Salman à se rendre en Chine, a rapporté la télévision d'État saoudienne.

MILESTONES

Le dirigeant chinois a déclaré que sa visite, au cours de laquelle il rencontrera d'autres producteurs de pétrole du Golfe et participera à un sommet plus large avec les pays de la Ligue arabe vendredi, annonçait une "nouvelle ère" dans les relations.

"La Chine est impatiente de travailler avec l'Arabie saoudite et les États arabes pour faire de ces deux sommets des événements marquants dans l'histoire des relations sino-arabes et des relations Chine-CCG, et porter ces relations à de nouveaux sommets", a déclaré le ministère des Affaires étrangères, citant Xi.

L'émir du Qatar, le prince héritier du Koweït et les présidents de l'Égypte, de la Tunisie, de Djibouti, de la Somalie et de la Mauritanie figurent parmi les dirigeants présents aux côtés des dirigeants et des premiers ministres de l'Irak, du Maroc, de l'Algérie, du Soudan et du Liban.

Avant les sommets, Xi a eu des entretiens bilatéraux avec le prince héritier du Koweït, Cheikh Meshal al-Sabah, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le Premier ministre irakien Shia al-Sudani, le dirigeant soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le président palestinien Mahmoud Abbas.

Des diplomates ont déclaré que la délégation chinoise signerait des accords et des protocoles d'accord avec plusieurs États en plus de l'Arabie saoudite, qui a signé un protocole d'accord avec Huawei sur l'informatique en nuage et la construction de complexes de haute technologie dans les villes saoudiennes.

Le géant technologique chinois a participé à la construction de réseaux 5G dans la plupart des États du Golfe, malgré les inquiétudes des États-Unis quant à un éventuel risque de sécurité lié à l'utilisation de sa technologie.