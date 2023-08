L'Arabie saoudite a signé un accord stratégique avec la société de défense turque Baykar Tech pour localiser la fabrication de drones dans le royaume, a indiqué dimanche la société d'État Saudi Arabian Military Industries (SAMI) sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

L'accord "renforcera le rôle de SAMI dans le soutien de l'industrie nationale de la défense et dans le renforcement de nos capacités locales", a déclaré SAMI.

En juillet, l'Arabie saoudite a accepté d'acheter des drones turcs à Baykar dans le cadre du plus gros contrat de défense de l'histoire de la Turquie.

Les investissements et les financements en provenance du Golfe ont permis d'alléger la pression sur l'économie turque et ses réserves de devises depuis 2021, date à laquelle Ankara a lancé un effort diplomatique pour rétablir les liens avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

La Turquie était en désaccord depuis des années avec les deux États du Golfe en raison du soutien d'Ankara aux mouvements pro-démocratiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul en 2018. (Reportage de Muhammad Al Gebaly et Hatem Maher ; Rédaction de Leslie Adler)