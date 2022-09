L'Arabie saoudite va augmenter ses dépenses en 2023, la croissance du PIB va ralentir

L'Arabie saoudite prévoit d'afficher un excédent de 0,2 % du PIB en 2023, une baisse par rapport à l'excédent prévu de 2,3 % cette année, qui a été légèrement révisé à la baisse, selon une déclaration budgétaire préliminaire vendredi, alors qu'elle augmente les dépenses dans le cadre d'une manne de revenus pétroliers.

L'Arabie saoudite prévoit des recettes totales de 1 123 000 milliards de riyals (298,99 milliards de dollars) en 2023, soit une baisse estimée à 8,1 % par rapport à cette année, et des dépenses totales de 1 114 000 milliards de riyals, selon la déclaration budgétaire préliminaire pour 2023.

Les dépenses prévues sont en hausse de près de 17 % par rapport aux dépenses budgétées pour cette année, tandis que les recettes devraient être supérieures de 7,5 % par rapport à 2022.

Dans sa déclaration budgétaire pour 2022, le ministère des Finances avait prévu un excédent budgétaire de 2,5 % cette année et de 0,8 % l'année prochaine, tous deux revus à la baisse.

Le ministère s'attend à ce que son excédent budgétaire s'élargisse à 0,5 % du PIB en 2024 et à 1,7 % en 2025, selon le budget préliminaire de 2023.

L'excédent attendu par l'Arabie saoudite cette année serait son premier en près de dix ans, car elle bénéficie de prix du pétrole durablement élevés et de volumes plus importants, ainsi que d'une économie non pétrolière en croissance.

Les excédents réalisés "seront dirigés vers le renforcement des réserves gouvernementales, le soutien des fonds nationaux et l'examen de la possibilité d'accélérer la mise en œuvre de certains programmes et projets stratégiques de dimensions économiques et sociales", ainsi que vers le remboursement partiel de la dette, a déclaré le ministère.

L'Arabie saoudite a revu à la hausse la croissance de son PIB prévue cette année, à 8 % contre une prévision précédente de 7,4 %, avant de ralentir à une croissance de 3,1 % en 2023, légèrement inférieure à une projection précédente de 3,5 %. La croissance est prévue à 6 % en 2024 et à 4,5 % en 2025.

La croissance du PIB non pétrolier devrait atteindre 5,9 % cette année, a indiqué le ministère. L'inflation cette année "pourrait être d'environ 2,6 %", a déclaré le ministère des Finances.

Le Fonds monétaire international a prévu une croissance du PIB de 7,6 % cette année pour l'Arabie saoudite.

Le gouvernement, qui s'est lancé dans un programme économique ambitieux visant à diversifier l'économie en dehors du pétrole, "vise à trouver un équilibre entre le maintien de la viabilité budgétaire et l'accélération du rythme de la croissance économique", a déclaré le ministère.

Le royaume s'appuie de plus en plus sur son puissant fonds souverain pour mener une politique de dépenses ambitieuse sur des projets comprenant une collection de somptueuses stations balnéaires sur la mer Rouge, une ville futuriste dans le désert et près de 40 milliards de dollars d'investissements dans l'industrie du jeu.

Le directeur du Fonds d'investissement public (PIF), qui a doublé ses actifs pour atteindre plus de 600 milliards de dollars en deux ans environ, a déclaré en décembre que le fonds dépenserait 1 000 milliards de riyals sur le territoire national d'ici 2025.

"Le PIF est l'un des piliers de la diversification économique du Royaume, et il vise continuellement à investir dans plusieurs domaines et secteurs prometteurs", a déclaré le ministère. (1 $ = 3,7560 riyals) (Reportage de Yomna Ehab et Ahmed Tolba au Caire ; Rédaction de Yousef Saba à Dubaï ; Édition de Chris Reese)