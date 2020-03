L'Argentine a besoin d'une importante restructuration de sa dette (FMI)

Washington (awp/afp) - L'Argentine a besoin d'une "importante" restructuration de sa dette, a répété vendredi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) alors que le pays doit rembourser plus de 30 milliards de dollars d'ici la fin mars.

"Compte tenu de sa capacité d'endettement et du fardeau de la dette existant, un allégement substantiel de la dette des créanciers privés argentins sera nécessaire pour rétablir la viabilité de la dette", a déclaré Kristalina Georgieva dans un communiqué.

A l'issue d'une mission du FMI dans le pays le mois dernier, l'institution de Washington avait déjà estimé que la dette de l'Argentine n'était pas viable appelant les créanciers à la rendre plus supportable.

Mais depuis, la pandémie du coronavirus est venue fragiliser un peu plus l'Argentine. "S'attaquer à ces problèmes est devenu encore plus urgent à la lumière de la pandémie de coronavirus et de son impact sanitaire et économique significatif", relève Mme Georgieva.

Le gouvernement argentin avait lui-même estimé la semaine dernière ne pas avoir d'autre choix, dans un contexte de récession, que de réduire le poids de cette dette, qui s'élève à 311 milliards de dollars et représente plus de 90% du produit intérieur brut.

La dette totale du pays inclut 121,9 milliards (35% du PIB) détenus par des créanciers privés et 72,6 milliards (21,4% du PIB) par des organismes multilatéraux et bilatéraux, dont le FMI.

Le prêt de sauvetage du Fonds de 57 milliards de dollars, très impopulaire, avait été négocié par le président Mauricio Macri, en 2018, prédécesseur de centre-droit d'Alberto Fernandez.

afp/rp