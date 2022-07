L'Argentine, à court de dollars, va assouplir les règles de change pour les touristes

"L'Argentine a besoin des dollars apportés par les touristes", a déclaré le ministre du Tourisme Matias Lammens aux journalistes mercredi avant l'annonce de la mesure. "Aujourd'hui, en raison de l'écart de taux de change, beaucoup de ces dollars n'entrent pas à la banque centrale".

Après des années d'inflation galopante et une crise financière galopante, la banque centrale d'Argentine a besoin de toute urgence d'augmenter ses réserves. En raison du contrôle strict des changes, de nombreux Argentins et touristes contournent complètement le change officiel, achetant ou vendant des dollars sur le marché noir.

Actuellement, les dollars valent plus de deux fois leur valeur en pesos argentins sur le marché noir qu'au taux officiel.

La mesure qui sera adoptée par la banque centrale du pays permettra aux touristes étrangers de vendre des dollars au taux des marchés financiers, connu sous le nom de MEP, qui est beaucoup plus proche du taux du marché noir.

"Nous travaillons pour que les touristes liquident effectivement ces dollars (...) sur le marché des changes formel", a déclaré M. Lammens.

Les touristes étrangers seront autorisés à vendre jusqu'à 5 000 dollars dans des entités autorisées en présentant le document d'identification utilisé pour entrer dans le pays, a déclaré le ministère de l'économie.

Les opérateurs de change devront exiger une déclaration sous serment du client indiquant qu'il s'agit d'un touriste et que, au cours des 30 derniers jours et dans le groupe d'entités, il n'a pas effectué d'opérations dépassant l'équivalent de 5 000 dollars, a précisé la banque centrale.