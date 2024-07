L'Argentine a enregistré des excédents budgétaires et financiers primaires en juin, a déclaré le ministère de l'économie mardi, montrant les fruits d'un programme d'austérité drastique mis en place par le président libertaire Javier Milei, qui a pris ses fonctions en décembre.

Les soldes fiscaux et financiers sont les sixièmes excédents mensuels consécutifs, et l'excédent financier de juin - qui comprend les paiements d'intérêts par le gouvernement - est la première fois depuis 2008 que six excédents consécutifs ont été enregistrés, a ajouté le ministère.

Le secteur public a enregistré un excédent fiscal primaire de 488,57 milliards de pesos argentins (535,71 millions de dollars) et un excédent financier de 238,12 milliards de pesos en juin, en baisse par rapport aux excédents de plusieurs billions de pesos du mois précédent.

Le gouvernement de Milei s'est engagé à atteindre un "déficit zéro" cette année afin de redresser l'économie en difficulté du pays sud-américain.

L'excédent budgétaire au premier semestre 2024 a atteint 1,1 % du produit intérieur brut (PIB) de la nation, l'excédent financier étant d'environ 0,4 % du PIB, a déclaré le ministère de l'économie.

"Ainsi, l'ancrage budgétaire du gouvernement continue de se consolider", a déclaré le ministère.

Milei accuse des années de dépenses excessives et de déficits budgétaires profonds d'être à l'origine des difficultés économiques de l'Argentine, qui se traduisent notamment par un taux d'inflation à trois chiffres. (1 $ = 912 pesos argentins)