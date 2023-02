L'Argentine approuve un nouveau billet de 2 000 pesos en raison de l'inflation, mais il ne vaut toujours que 5 $.

Le pays d'Amérique du Sud est confronté à l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde, avec une hausse des prix de 95 % l'année dernière, et à une dévaluation constante du peso, ce qui signifie que les Argentins et les touristes portent souvent d'énormes piles de billets pour effectuer leurs paiements.

Le plus gros billet courant, le billet de 1 000 pesos, ne vaut que 2,70 $ sur les marchés alternatifs que la plupart des gens utilisent pour échanger des devises, y compris auprès des sociétés de change officielles. L'achat de dollars au taux officiel est strictement limité.

Étant donné que le nouveau billet de 2 000 pesos laisserait toujours la plus grande monnaie d'Argentine comme l'une des plus basses de la région, un billet de 5 000 pesos est à l'étude, selon une source de la banque centrale, mais n'a pas encore été approuvé.

"La coupure de 2 000 pesos sera intégrée à la série actuelle de pesos", a déclaré la banque centrale dans un communiqué. Elle n'a pas fait directement référence aux pressions croissantes de l'inflation ni dit quand le nouveau billet entrerait sur le marché.

Les banquiers se sont inquiétés du coût de stockage d'un volume de plus en plus important de billets dans les coffres des banques, tandis que les consommateurs et les touristes se plaignent souvent de devoir remplir des sacs d'argent liquide pour effectuer des paiements, même réguliers.

La monnaie argentine a perdu tellement de valeur ces dernières années qu'un artiste local utilise des billets de banque pour peindre dessus car ils sont moins chers qu'une toile.