L'Argentine augmente son taux d'intérêt de 300 points de base en raison de la spirale de l'inflation

La banque centrale a augmenté le taux de référence Leliq de 300 points de base à 52%, la plus forte hausse depuis 2019, citant la perception croissante du risque financier, la flambée des prix mondiaux et la nécessité de stimuler l'épargne dans la monnaie locale, le peso, qui est durement touchée.

La décision de l'Argentine, qui subit l'un des niveaux d'inflation les plus élevés au monde, intervient alors que les banques centrales d'Europe et du Brésil, voisin géant, ont relevé leurs taux ces derniers jours pour contrer la hausse des prix.

"La hausse des taux agit principalement en encourageant l'épargne en pesos", a déclaré la banque centrale, ajoutant qu'elle continuerait à calibrer la politique monétaire en tenant compte de l'inflation.

Alimentée initialement par la flambée des prix du pétrole à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'inflation mondiale s'est étendue à tous les secteurs, de l'alimentation aux services, avec des chiffres à deux chiffres dans certains pays du monde.

L'Argentine, grand exportateur de céréales qui tente de reconstituer ses réserves de devises épuisées, a vu les prix augmenter de 5,1 % au cours du seul mois de mai et nombreux sont ceux qui prévoient que l'inflation annuelle dépassera les 70 % cette année, ce qui pèsera lourdement sur l'épargne et les salaires.

La banque centrale a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation mensuelle "continue de baisser progressivement" après avoir atteint un pic en mars.

Les analystes ont déclaré que cette forte augmentation était un signe du désespoir de la banque pour contenir l'inflation et s'assurer que les investisseurs ne se retirent pas des titres libellés en pesos.

"On a l'impression que la banque centrale joue au chat et à la souris dans cette lutte", a déclaré Christian Viand, associé directeur chez l'agent de règlement et de compensation Criteria à Buenos Aires.

Mariano Sardns, directeur général de FDI Wealth Manager, a déclaré que la hausse avait peu de chances de maîtriser l'inflation car la confiance dans le peso était déjà entamée et peu de gens croyaient que les prix pouvaient être maîtrisés après des années d'inflation élevée.

"Ce qui existe, c'est une méfiance totale", a-t-il déclaré.

L'Argentine est un exportateur majeur de soja, de maïs et de blé, dont l'attention se porte de plus en plus sur la pénurie mondiale de l'offre. Elle est également le plus grand débiteur du Fonds monétaire international (FMI), ayant obtenu un nouvel accord de 44 milliards de dollars plus tôt cette année.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Argentine : hausse des tauxArgentine : hausse des taux Graphique interactif) https://tmsnrt.rs/3oThh0g

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>