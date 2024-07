Une nouvelle loi pourrait aider l'Argentine à réglementer son marché des crypto-monnaies en plein essor, le pays cherchant à réduire les risques tels que le blanchiment d'argent associés aux actifs numériques, selon les experts.

L'année dernière, l'Argentine a vu 85,4 milliards de dollars de transactions cryptographiques, ce qui en fait l'un des plus grands paradis cryptographiques au monde, selon la plateforme de données Chainalysis, alors que les Argentins cherchent à lutter contre une inflation à trois chiffres et une monnaie en difficulté.

Mercredi, le gouvernement argentin a signé un paquet fiscal qui comprend une amnistie fiscale pour les particuliers qui déclarent jusqu'à 100 000 dollars, y compris des actifs cryptographiques enregistrés.

Roberto Silva, président de la Commission nationale des valeurs mobilières, a déclaré que l'amnistie pourrait atténuer la pression du Groupe d'action financière (GAFI), une organisation liée à la Banque mondiale, au FMI et aux Nations Unies, pour réglementer le marché crypto argentin.

"Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la modification de tout ce qui a trait au blanchiment d'argent et aux entités déclarantes", a déclaré M. Silva.

Le GAFI a menacé de faire passer l'Argentine sur sa liste grise, une mesure qui renforce la surveillance du pays et pourrait étouffer les investissements directs étrangers, augmenter les taux d'intérêt internationaux et risquer une baisse du PIB, selon une analyse du FMI.

M. Silva a déclaré que l'enregistrement des crypto-actifs était la première étape vers la réglementation. Il a laissé entendre que les règles suivront probablement celles mises en place par les États-Unis.

Ignacio Gimenez, directeur exécutif de Lemon Cash, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies d'Argentine, a déclaré que la bourse avait mis à jour son système pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer volontairement leurs actifs auprès du gouvernement.

En mai et juin, l'Argentine a intensifié ses mesures de répression contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Le bureau du procureur a effectué 64 descentes simultanées qui ont conduit à 20 arrestations nationales et 10 arrestations internationales liées à la contrebande, au blanchiment d'argent et aux jeux d'argent illégaux.

Les dirigeants argentins rencontreront le GAFI à Paris en octobre, le groupe de travail continuant à évaluer le niveau de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme de l'Argentine.