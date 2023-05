L'Argentine cherche le soutien des États-Unis et du Brésil pour accélérer les versements du FMI - sources gouvernementales

L'Argentine cherche à assouplir les objectifs de son accord de 44 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) et à accélérer les versements, et fait pression pour que les États-Unis et le Brésil, membres clés du FMI, lui apportent leur soutien, ont déclaré des représentants du gouvernement.

Par Bernardo Caram et Nicolás Misculin Le pays devrait reprendre les négociations avec le FMI jeudi pour amender l'accord, qui a été mis à rude épreuve par une sécheresse historique qui a frappé les principales cultures commerciales du pays, le soja et le maïs, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de l'économie. Trois sources gouvernementales, dont le responsable du ministère de l'économie, ont confirmé que le pays cherchait à accélérer les décaissements, avec quelque 10,64 milliards de dollars de fonds prévus actuellement entre juin et décembre de cette année. Ces discussions, qui font suite à l'assouplissement des objectifs du programme par le FMI dès le début du mois d'avril, interviennent alors que les réserves de devises étrangères de l'Argentine ont atteint leur niveau le plus bas depuis sept ans, la sécheresse ayant fait chuter les exportations de céréales, principale source de dollars. Cette situation menace la capacité du pays à honorer ses futures obligations en matière de dette et à effectuer des paiements sur ses échanges commerciaux. Cette situation a accru la pression sur l'Argentine et le FMI pour qu'ils réorganisent le programme d'endettement, le plus important accordé à un pays dans le monde. Le fonctionnaire du ministère a déclaré que le soutien des États-Unis et du Brésil était essentiel pour les négociations avec le FMI, et qu'il était "positif" à ce sujet étant donné le soutien plus large des pays à l'économie de l'Argentine. Le Trésor américain et la Maison Blanche n'ont pas fait de commentaires sur le soutien potentiel aux négociations de l'Argentine avec le FMI. La présidence brésilienne n'a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du FMI a déclaré que le créancier travaillait "très étroitement" avec les autorités argentines pour renforcer le programme à la lumière de l'impact de la grave sécheresse. "Les discussions dans le cadre de la prochaine revue sont en cours et se poursuivent de manière constructive", a déclaré le porte-parole. Le soutien des États-Unis est important car ils sont la principale partie prenante du FMI. Le Brésil est quant à lui le principal partenaire commercial de l'Argentine. L'Argentine devrait parvenir à un accord technique avec les services du FMI avant que tout accord ne soit soumis à l'approbation du conseil d'administration. L'Argentine est confrontée depuis des années à des crises majeures liées à la dette et à la monnaie, et ses obligations se négocient dans des conditions difficiles. Son accord de prêt actuel avec le FMI a remplacé un programme de 57 milliards de dollars qui a échoué en 2018.