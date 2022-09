L'Argentine et la BID conviennent d'un accord de 5 milliards de dollars alors que les réserves de change s'amenuisent

L'accord intervient alors que l'Argentine cherche à sortir des turbulences financières qui ont fait grimper l'inflation à plus de 90 % cette année, poussant la consommation et l'activité économique à la baisse et plus de 40 % de la population dans la pauvreté.

Après une réunion entre des responsables argentins et de la banque, le président de la BID, Mauricio Claver-Carone, a déclaré aux journalistes que la banque et le pays ont élaboré un plan pour débloquer "ce qui était bloqué", faisant allusion aux récents doutes sur le financement de l'Argentine.

Des sources ayant connaissance de la question ont déclaré à Reuters que plus de 3 milliards de dollars du total convenu seraient envoyés à l'Argentine cette année.

L'idée est venue après des négociations tenues à Washington entre des représentants du ministère argentin de l'économie et de la BID, a déclaré une source gouvernementale, ajoutant que le pays a un besoin urgent de devises étrangères pour éviter une dépréciation du peso au milieu d'une forte inflation.

Sur ces 3 milliards de dollars, 1,2 milliard serait librement disponible et serait déboursé en deux étapes : 500 millions de dollars avant le 30 septembre et 700 millions de dollars avant le 30 décembre, selon la source gouvernementale argentine.

En 2023, l'agence déboursera 1,8 milliard de dollars supplémentaires.

"Cette mesure ... nous permet de montrer la force que nous voulons que notre banque centrale ait en réserves", a déclaré le ministre argentin de l'économie, Sergio Massa, après la réunion avec les responsables de la BID.