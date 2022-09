L'Argentine pourrait relever son taux d'intérêt à 75% ce mois-ci, selon une source

Cela représenterait un bond de 550 points de base par rapport au niveau actuel de 69,5 %.

La source, qui a refusé d'être identifiée car les discussions étaient privées, a déclaré que la hausse du taux dépendrait de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC), avec une inflation annualisée de plus de 70 % et estimée à plus de 90 % d'ici la fin de l'année.

"L'évolution des prix de détail est suivie de près, et une autre hausse du taux n'est pas exclue pour accompagner les prochaines données (IPC) du mois d'août, afin de battre l'inflation", a déclaré à Reuters un conseiller de la banque centrale.

"C'est une question qui est discutée au sein du conseil et aucune décision n'a été prise, mais il ne serait pas déraisonnable que le taux puisse atteindre 75 %", a ajouté la source.

Un porte-parole de la banque centrale s'est refusé à tout commentaire.

La banque centrale a fortement augmenté le "Leliq" de 28 jours au cours des derniers mois, avec des hausses de 800 et 950 points de base, après des ajustements réguliers plus modestes plus tôt dans l'année.

Trois analystes ont déclaré à Reuters qu'ils s'attendaient à une hausse ce mois-ci comprise entre 400 et 600 points de base, alors que l'inflation mensuelle du mois d'août est prévue à 6 %-6,5 %. Les données sur l'inflation du mois d'août seront publiées le 14 septembre.