L'Argentine reporte le remboursement d'obligations 48h avant l'échéance

Buenos Aires (awp/afp) - L'Argentine va reporter à septembre le remboursement d'une double obligation émise en 2018 et qui arrivait à échéance jeudi, après l'échec d'un échange avec d'autres titres et celui d'un nouvel emprunt obligataire, a annoncé mardi le ministère de l'Economie.

L'annonce de ce report intervient à la veille d'une visite d'une délégation du Fonds monétaire international (FMI) à Buenos Aires pour discuter d'un rééchelonnement de la dette de 44 milliards de dollars contractée par l'Argentine en 2018 auprès de l'organisme international.

L'obligation AF20 a été émise le 13 juillet 2018, sous l'ancien président libéral Mauricio Macri (2015-2019), pour un total de 95 milliards de pesos, avec l'attrait d'un paiement lié à l'évolution du taux de change.

Mais entre-temps, le peso argentin a chuté de 55% face au dollar.

L'émission de l'obligation "a eu lieu dans un contexte qui était déjà celui d'une profonde crise économique, monétaire et d'endettement", souligne dans un communiqué le ministère de l'Economie, tout en indiquant que le pays continuera à honorer le paiement des intérêts.

"Ce qui est advenu ensuite est bien connu : la dégringolade macro-économique s'est amplifiée, le peso argentin s'est déprécié significativement, et en conséquence la charge de la dette qu'imposait cette obligation a atteint des niveaux encore plus insoutenables", ajoute le ministère.

Le ministère de l'Economie, qui a tenté en vain la semaine dernière un échange avec d'autres titres et une nouvelle émission de dette lundi, a indiqué qu'il exempterait du report du remboursement les personnes ayant des obligations pour moins de 20.000 dollars.

"L'échange visait à changer le profil de cette obligation insoutenable pour une autre soutenable. Les détenteurs locaux ont fait preuve de coopération, mais pas un groupe de fonds étrangers qui possèdent la plus grande partie de l'instrument", selon le ministère.

"Ce gouvernement ne va pas accepter que la société argentine se retrouve l'otage des marchés financiers internationaux, et ne va pas non plus favoriser la spéculation au détriment du bien-être des gens", a-t-il insisté.

La dette argentine atteint 311 milliards de dollars (plus de 90% du PIB). Le gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernandez, en fonctions depuis décembre, espère renégocier 195 milliards de dollars (57% du PIB) avec les organismes bilatéraux, multilatéraux et les détenteurs privés.

