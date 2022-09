L'Argentine va accélérer le relèvement de son taux après le mouvement de change du dollar de soja, selon une source.

Le gouvernement a annoncé dimanche l'incitation au change afin d'accélérer les ventes bloquées de la céréale, permettant aux producteurs de soja de convertir leurs gains en monnaie locale à 200 pesos par dollar, bien plus que le taux officiel de 140 pesos.

L'Argentine est le premier exportateur mondial d'huile et de farine de soja transformées et le troisième exportateur de soja brut.

Une source ayant une connaissance directe du processus décisionnel de la banque centrale a déclaré que l'entité relèverait cette semaine ses taux, déjà fortement augmentés ces derniers mois, afin de resserrer les liquidités compte tenu de l'afflux de fonds attendu de la nouvelle mesure FX.

"Le 'dollar soja' est une mesure exceptionnelle qui a été convenue avec les exportateurs, la banque centrale et le ministère de l'Économie, mais la nécessité de disposer de pesos pour acheter ces dollars impose d'absorber d'urgence davantage de liquidités", a déclaré à Reuters un conseiller de la banque centrale qui a demandé à ne pas être nommé.

La banque centrale s'est refusée à tout commentaire. Son conseil d'administration se réunit normalement le jeudi pour prendre des décisions de politique générale, mais on s'attendait à ce qu'elle attende la fin du mois, lorsque les données sur l'inflation du mois d'août seront publiées, avant d'augmenter le taux de référence.

"Cette (dernière décision sur les devises) inciterait le conseil d'administration de la banque centrale à ne pas attendre la publication de l'inflation du mois d'août et à agir avant les données, en augmentant le taux 'Leliq' (billet)", a ajouté la source.

Reuters a rapporté la semaine dernière, citant une source et des analystes, que la banque centrale augmenterait probablement le taux d'intérêt de référence à environ 75 % ce mois-ci, contre 69,5 % actuellement. L'inflation se situe à plus de 70 % sur une base annuelle et devrait augmenter.

Dans le cadre de la nouvelle mesure de change, les producteurs de soja argentins se verront proposer un taux de change favorable pour le mois de septembre, une mesure destinée à stimuler les ventes à l'exportation et à faire entrer les devises étrangères dont ils ont tant besoin.

"La différence de pesos dont la banque centrale doit disposer pour acheter des dollars agricoles viendra de quelque part, ce qui suggère que cette semaine nous aurons une nouvelle hausse du taux d'intérêt de référence", a déclaré l'analyste Marcelo Rojas.