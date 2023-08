L'Argentine envisage d'utiliser un décaissement de 7,5 milliards de dollars du Fonds monétaire international pour rembourser à la Chine une partie de l'argent qu'elle a emprunté par le biais d'une ligne d'échange de devises, ont déclaré mercredi deux sources ayant une connaissance directe de la question.

La troisième économie d'Amérique latine a récemment utilisé l'équivalent de 2,8 milliards de dollars en yuans pour couvrir un peu plus de la moitié de deux remboursements d'un prêt du FMI en 2018, afin d'éviter un défaut de paiement au prêteur multilatéral.

Ne disposant pas de réserves internationales liquides, l'Argentine devrait renvoyer dès cette semaine à la Banque populaire de Chine (PBOC) les 1,7 milliard de dollars qu'elle a utilisés dans le cadre de l'échange en juillet, a indiqué une personne qui a demandé à ne pas être nommée parce que les détails de l'accord sont privés. Buenos Aires n'est pas tenue de rembourser immédiatement les yuans qu'elle a déjà utilisés en juin, a ajouté la source.

Ces projets jettent un peu de lumière sur le prêt-relais crucial que la Chine a accordé à Buenos Aires par l'intermédiaire d'une ligne de change établie avec l'Argentine il y a plus de dix ans, dont les détails sont restés largement secrets.

L'économie argentine, à court d'argent, a utilisé l'argent de la ligne de swap chinoise pour payer les importations ainsi que pour rembourser la dette au FMI.

L'accès au yuan pour effectuer des paiements au FMI a offert une bouée de sauvetage à l'Argentine, qui est confrontée à une pénurie aiguë de dollars et qui lutte pour maintenir en vie son programme de 44 milliards de dollars avec le Fonds.

La ligne de swap que la PBOC a signée en 2009 avec Buenos Aires était la première à être convenue avec un pays d'Amérique latine. Elle a depuis été renouvelée et élargie avec les gouvernements argentins, qu'ils soient de gauche ou favorables au marché, et s'élève aujourd'hui à un peu plus de 18 milliards de dollars.

Ni la Chine ni l'Argentine n'ont divulgué beaucoup de détails sur l'accord de swap ou sur les emprunts contractés dans le cadre de cet accord.

Le conseil d'administration du FMI a approuvé mercredi deux examens combinés d'un prêt 2022, qui est essentiellement une ligne de refinancement du programme 2018 qui a échoué.

Cela déclenchera un décaissement de 7,5 milliards de dollars, ce qui permettra à l'Argentine de rembourser également 1 milliard de dollars à la Banque de développement d'Amérique latine, connue sous le nom de CAF, et un prêt de 775 millions de dollars du Qatar - qui ont tous deux été utilisés pour payer la dette du FMI.

"Les fonds qui seront déboursés aujourd'hui iront en partie au Qatar et à la CAF et permettront d'abaisser le niveau d'utilisation de la ligne de swap. Le Qatar sera payé en DTS, la Chine en yuans", a déclaré une source de la banque centrale argentine, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que le prêt de la CAF soit remboursé en dollars américains.

La banque centrale chinoise n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

L'argent du FMI permettra également à Buenos Aires de payer les échéances de septembre et d'octobre du FMI, bien qu'un nouveau décaissement soit subordonné à une révision du programme en novembre. (Reportage de Jorgelina do Rosario, complément d'information de Jorge Otaola, édition de Karin Strohecker et Sandra Maler)