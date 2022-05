L'Arizona va reprendre les injections létales 8 ans après une exécution "ratée".

Clarence Wayne Dixon, reconnu coupable d'avoir mortellement poignardé et étranglé Deana Bowdoin, étudiante de l'Arizona State University, en 1978, devait mourir à 10 heures, heure locale, à la prison d'État de Florence, en Arizona.

L'exécution de Dixon marquerait la première fois que l'Arizona exécute une condamnation à mort depuis l'exécution de Joseph Wood en 2014. Il a fallu près de deux heures avant que l'injection du cocktail de deux médicaments pour tuer Wood fasse effet, et des témoins ont dit qu'il a reniflé et haleté avant de mourir. Les autorités pénitentiaires ont déclaré que Wood était comateux et n'a jamais souffert.

Par la suite, l'Arizona a interrompu les exécutions. En 2017, un juge fédéral a accepté des réformes radicales des protocoles de peine de mort de l'État, y compris un accord pour cesser d'utiliser certains médicaments. L'État a déclaré qu'il limiterait le pouvoir du directeur du département correctionnel de changer les médicaments et qu'il donnerait à un prisonnier le temps de contester tout changement de médicament.

Plusieurs gouvernements d'État et le gouvernement fédéral américain ont lutté ces dernières années pour obtenir les médicaments utilisés dans les injections létales, alors que des questions juridiques et éthiques tournent autour de la peine capitale.

Dixon a été condamné à mort en 2008, quelque 30 ans après le meurtre de Bowdoin. L'affaire est restée non résolue jusqu'en 2001, lorsque les enquêteurs ont fait correspondre l'ADN de Dixon avec des preuves trouvées sur la scène du crime. À l'époque, Dixon purgeait une peine de prison à vie pour une agression sexuelle commise en 1986.

Le juge Robert Olson de la Cour supérieure du comté de Pinal a statué la semaine dernière que Dixon est mentalement apte à être exécuté. Olson a déclaré que Dixon souffrait de schizophrénie mais qu'il avait fait preuve de "sophistication, de pensée cohérente et organisée" en affirmant qu'il croyait être exécuté pour un crime d'agression sexuelle survenu en 1985. Il s'agissait d'un incident différent de l'agression sexuelle de 1986.

La Cour suprême des États-Unis a jugé que l'exécution de personnes mentalement handicapées était inconstitutionnelle.