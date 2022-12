L'Arizona va retirer le mur frontalier de fortune après un procès fédéral

L'Arizona retirera les conteneurs ainsi que l'équipement, les matériaux et les véhicules utilisés pour les installer d'ici début janvier, selon un accord entre l'État et les autorités fédérales conclu mercredi en fin de journée et déposé auprès du tribunal fédéral du district de l'Arizona.

Les deux parties ont résolu la question deux semaines avant que Katie Hobbs, une démocrate qui s'oppose à la construction, ne prenne le poste de gouverneur.

L'actuel gouverneur républicain, Doug Ducey, a signé en août un décret ordonnant à une agence d'État de combler les brèches le long de la frontière de 370 miles (600 km) de l'Arizona avec le Mexique en empilant deux fois les conteneurs d'expédition.

"Nos communautés frontalières sont utilisées comme porte d'entrée aux États-Unis, accablant les forces de l'ordre, les hôpitaux, les organisations à but non lucratif et les résidents", avait déclaré Ducey lorsqu'il a signé l'ordre exécutif.

Dans son procès, le ministère de la Justice a soutenu que les conteneurs étaient construits illégalement sur des terres fédérales.

Ducey avait précédemment déclaré qu'il avait le droit de défendre l'État de l'Arizona et de protéger ses citoyens. Son bureau avait qualifié l'augmentation du nombre de passages de migrants de "sinistre", menaçant de submerger les communautés frontalières.

Les défenseurs de l'environnement se sont opposés au mur improvisé - d'une hauteur de 22 pieds (6,7 m) et surmonté de fil de fer en accordéon - car il est nuisible à la faune locale.

Les travaux consistant à placer jusqu'à 3 000 conteneurs, pour un coût d'environ 95 millions de dollars, étaient terminés à environ un tiers.