Mercredi, Pashinyan a déclaré que 105 soldats étaient morts et que ce chiffre était susceptible d'augmenter.

Bakou et Erevan se rejettent mutuellement la responsabilité des combats de cette semaine - les affrontements les plus meurtriers entre les deux pays depuis une guerre de six semaines en 2020 qui a fait des milliers de morts.