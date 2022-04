L'Arménie dit accepter la tenue de pourparlers de paix avec l'Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabakh

7 avril (Reuters) - L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont convenus mercredi d'engager des pourparlers de paix afin d'apaiser les tensions concernant la région du Haut-Karabakh, a annoncé le cabinet du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian.

L'Union européenne (UE), qui a accueilli la réunion, a déclaré espérer que les discussions constitueraient la première étape d'une paix durable.

Il s'agissait de la troisième rencontre entre Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev après le conflit qui a opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan en 2020.

Le cabinet du Premier ministre arménien a annoncé que les deux hommes étaient convenus de créer une commission bilatérale chargée de délimiter une frontière commune d'ici la fin avril.

"Le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais ont demandé à leurs ministres des Affaires étrangères de débuter l'organisation de pourparlers de paix entre les deux pays", était-il dit dans un communiqué.

L'Azerbaïdjan n'a pas immédiatement fait de commentaire.

Le président de la Commission européenne, Charles Michel, a également participé à la réunion.

"Je suis convaincu que ce soir nous avons fait un pas important dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que tout est résolu, bien sûr", a-t-il déclaré aux journalistes à Bruxelles.

Une guerre de 44 jours avait opposé à l'automne 2020 les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase. Elle s'était soldée par la mort d'au moins 6.500 personnes et la victoire de l'Azerbaïdjan.

Le conflit dans et autour de l'enclave du Haut-Karabakh - reconnue par la communauté internationale comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan et peuplée majoritairement d'Arméniens - s'était achevé en novembre 2020 par un accord de cessez-le-feu sous médiation russe et le déploiement par Moscou d'une force de maintien de la paix de près de 2.000 hommes.

Le mois dernier, l'Arménie a accusé les forces azerbaïdjanaises d'avoir tiré sur des civils dans le Haut-Karabakh, disant que trois personnes avaient été tuées. L'Azerbaïdjan avait affirmé répondre à des mouvements de ce qu'il a appelé des groupes armés illégaux.

La Russie et les Etats-Unis avaient exprimé leur inquiétude quant aux récents développements.

Le cabinet de Nikol Pachinian a également déclaré que les deux parties sont convenues de créer "une commission bilatérale sur la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui sera également autorisée à traiter des questions de sécurité et de stabilité le long de la frontière". Aucun détail supplémentaire n'a été donné. (Reportage David Ljunggren et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)