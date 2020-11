L'Arménie dit avoir empêché une tentative d'assassinat du Premier ministre

EREVAN, 14 novembre (Reuters) - L'Arménie a empêché une tentative d'assassinat sur le Premier ministre Nikol Pachinian et une prise de pouvoir par un groupe d'anciens fonctionnaires, a déclaré samedi le Service de sécurité nationale (SSN).

Cet incident intervient alors que plusieurs milliers de manifestants ont exigé la démission de Nikol Pachinian après la signature d'un cessez-le-feu prévoyant la restitution d'une grande partie du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan.

Ce cessez-le-feu a été perçu comme un victoire pour l'Azerbaïdjan et a suscité la colère d'une partie de la population en Arménie, où certains y voient une capitulation.

Le SSN a indiqué que son ancien dirigeant Artur Vanetsyan, l'ancien chef de la faction parlementaire du Parti républicain Vahram Baghdasaryan et le volontaire de guerre Ashot Minasyan étaient en état d'arrestation.

"Les suspects prévoyaient d'usurper illégalement le pouvoir en assassinant le Premier ministre et il y avait déjà des candidats potentiels en discussion pour le remplacer", a déclaré le SNN dans un communiqué.

Nikol Pachinian avait dit plus tôt cette semaine n'avoir eu d'autre choix que d'accepter le cessez-le-feu afin d'éviter de perdre encore plus de territoire au Haut-Karabakh, une région reconnue internationalement comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'Arméniens.

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, qui a mis fin à six semaines de combats, l'Azerbaïdjan pourra conserver les territoires acquis lors des affrontements, dont la deuxième plus grande ville de l'enclave, et les forces séparatistes arméniennes devront rendre le contrôle de certains territoires d'ici au 1er décembre.

La Russie, liée par un pacte de défense avec l'Arménie, a déployé mardi des troupes de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh, qui resteront dans la région pendant au moins cinq ans.

Furieux de ce qu'ils vivent comme une "trahison", des habitants d'origine arménienne vivant au Haut-Karabakh ont mis samedi le feu à leurs maisons avant de les abandonner.

(Nvard Hovhannisyan; Blandine Hénault pour la version française)