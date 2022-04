L'Arménie et l'Azerbaïdjan conviennent de pourparlers de paix sur le Karabakh et discuteront de la frontière

L'Union européenne, qui a accueilli la réunion entre les deux anciens États soviétiques, a déclaré qu'elle espérait que les discussions serviraient de première étape vers une paix durable.

Il s'agissait de la troisième rencontre en six mois entre M. Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev après un conflit en 2020 au cours duquel l'Azerbaïdjan a repris le territoire dans et autour de l'enclave que les Arméniens détenaient depuis des décennies.

Le bureau de M. Pashinyan a déclaré que les deux hommes avaient convenu de mettre en place une commission bilatérale d'ici la fin du mois d'avril.

"Le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais ont chargé leurs ministres des Affaires étrangères de commencer à préparer les pourparlers de paix", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de l'Azerbaïdjan.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a contribué à faciliter la réunion de mercredi, a déclaré qu'il espérait que les pourparlers contribueraient à rapprocher les deux parties.

"Je suis convaincu que ce soir, nous avons fait un pas important dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que tout est résolu, bien sûr", a-t-il déclaré aux journalistes à Bruxelles.

La Russie et les États-Unis ont tous deux exprimé leur inquiétude quant aux récents développements.

Le mois dernier, l'Arménie a accusé les forces azerbaïdjanaises d'avoir tiré sur des résidents à l'intérieur du Nagorny-Karabakh et a déclaré que trois personnes étaient mortes. L'Azerbaïdjan a déclaré qu'il répondait aux mouvements de ce qu'il appelle des groupes armés illégaux.

L'Arménie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la Russie oblige l'Azerbaïdjan à retirer ses troupes d'une zone contrôlée par les forces de maintien de la paix russes. L'Azerbaïdjan a déclaré que cette zone était son territoire souverain.

Le bureau de M. Pashinyan a déclaré que les deux parties ont convenu de créer "une commission bilatérale sur la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui sera également autorisée à traiter des questions visant à assurer la sécurité et la stabilité le long de la frontière". Il n'a pas donné de détails.