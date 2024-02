L'Arménie a gelé sa participation à l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie parce que le pacte a échoué pour le pays, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan dans une interview diffusée jeudi.

M. Pashinyan a également déclaré que l'Azerbaïdjan, avec lequel l'Arménie a mené deux guerres au cours des trois dernières décennies, n'adhérait pas aux principes nécessaires pour conclure un traité de paix à long terme, et a suggéré que l'Azerbaïdjan se préparait à lancer une nouvelle attaque.

M. Pashinyan a déclaré à la chaîne de télévision France 24 que le pacte de l'OTSC, dominé par la Russie, avait laissé tomber l'Arménie.

"Le traité de sécurité collective n'a pas atteint ses objectifs en ce qui concerne l'Arménie, en particulier en 2021 et 2022. Nous ne pouvions pas laisser cela se produire sans réagir", a déclaré M. Pashinyan par l'intermédiaire d'un interprète.

"En pratique, nous avons gelé notre participation à ce traité. Pour ce qui est de la suite, nous verrons bien".

Il a ajouté qu'il n'était pas question pour l'instant de fermer une base russe en Arménie. Cette question fait l'objet de différents traités.

Ces derniers mois, M. Pashinyan a exprimé son mécontentement à l'égard des liens de longue date entre l'Arménie et la Russie et a déclaré que l'Arménie ne pouvait plus compter sur la Russie pour répondre à ses besoins en matière de défense. Il a laissé entendre que l'adhésion de l'Arménie à l'OTSC était en cours de révision.

Les autres membres ex-soviétiques de l'OTSC sont le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan.

L'Azerbaïdjan a récupéré des pans entiers de territoire en 2020 lors de la deuxième guerre pour le territoire contesté du Haut-Karabakh, peuplé principalement d'Arméniens, mais reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan.

L'année dernière, l'armée azerbaïdjanaise a pris le contrôle du territoire, ce qui a incité la plupart de ses habitants à partir pour l'Arménie.

M. Pashinyan a déclaré que les déclarations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, interprétées par l'Arménie comme une revendication de vastes parties du territoire arménien, avaient nui aux perspectives de conclusion d'un traité de paix à long terme : "Si les principes d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières ne sont pas reconnus par l'Azerbaïdjan, ce n'est tout simplement pas possible", a-t-il déclaré à France 24.

"L'Azerbaïdjan utilise la situation pour alimenter sa rhétorique. Cela laisse penser que l'Azerbaïdjan se prépare à une nouvelle attaque contre l'Arménie".

La démarcation des frontières et la mise en place de corridors de transport régionaux traversant souvent le territoire de l'autre partie sont des éléments clés de la conclusion d'un traité.

M. Aliyev a également soulevé la question de la détermination du contrôle des enclaves ethniques de part et d'autre de la frontière.

M. Pashinyan et M. Aliyev ont discuté de l'évolution vers un traité de paix lors de plusieurs réunions, notamment la semaine dernière lors de la conférence de Munich sur la sécurité.