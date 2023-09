* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Topix à son plus haut niveau depuis 33 ans, les contrats à terme du S&P 500 stagnent

* Les marchés américains étant en vacances, les échanges sont limités.

* Le dollar se maintient alors que l'économie américaine est plus performante

* Les services ISM, le commerce chinois et les données sur les prix sont attendus plus tard dans la semaine.

SYDNEY, 4 septembre (Reuters) - Les actions asiatiques ont progressé lundi, les marchés ayant parié sur le fait que la Réserve fédérale avait fini de relever les taux d'intérêt américains, et sur l'espoir que les mesures de relance de Pékin suffiraient à stabiliser l'économie chinoise.

Un jour férié aux États-Unis a permis un démarrage lent, avant que des données clés sur les services américains, le commerce chinois et l'inflation ne soient publiées plus tard dans la semaine.

D'autres mesures politiques sont également attendues de la part de Pékin, notamment l'assouplissement des restrictions sur l'achat de logements.

Le promoteur immobilier Country Garden, en difficulté, a obtenu l'accord de ses créanciers pour étendre les paiements d'une obligation privée onshore, ce qui a suscité un certain soulagement.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a encore augmenté de 0,1 %, après avoir rebondi de 2,3 % la semaine dernière. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,2 %, après avoir progressé de 3,4 % la semaine dernière.

Le Topix, plus large, a bondi de 3,7 % la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis 33 ans, aidé par des données montrant que les entreprises ont réalisé des bénéfices records au cours du trimestre de juin.

Pourtant, le Topix n'a qu'un ratio cours/bénéfice de 14, contre 23 pour le S&P 500 et 29,5 pour le Nasdaq.

Le sentiment des investisseurs à l'égard du secteur technologique sera mis à l'épreuve cette semaine par l'introduction en bourse du géant des puces Arm Holdings, qui vise un prix compris entre 47 et 51 dollars, ce qui valorise l'entreprise entre 50 et 54 milliards de dollars.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont peu varié lundi.

Les actions s'étaient raffermies vendredi après qu'un rapport bénin sur les emplois du mois d'août ait renforcé les attentes d'une fin des hausses de taux.

Alors que le chiffre principal de l'emploi a dépassé les prévisions, les révisions à la baisse des deux mois précédents et une baisse de la croissance des salaires ont indiqué un relâchement du marché du travail.

Le taux de chômage a également augmenté, car davantage de personnes se sont mises à la recherche d'un emploi, laissant le ratio postes vacants/chômeurs à son niveau le plus bas depuis septembre 2021.

"Ce rééquilibrage continu du marché du travail est cohérent avec notre opinion selon laquelle la hausse du taux des fonds fédéraux en juillet était la dernière du cycle", ont écrit les analystes de Goldman Sachs.

"Nous continuons de nous attendre à une politique inchangée lors des réunions du FOMC de septembre et de novembre.

Le marché a semblé être d'accord, puisque les contrats à terme impliquent désormais 93 % de chances que les taux restent stables ce mois-ci et 67 % de probabilités que le cycle de resserrement soit terminé.

Les bons du Trésor se sont d'abord redressés à la suite de la publication des chiffres de l'emploi, mais ils se sont rapidement heurtés à des ventes et les rendements à plus long terme ont terminé la journée de vendredi à la hausse. Il n'y a pas eu de transactions sur les bons du Trésor au comptant lundi, mais les contrats à terme se sont encore un peu détendus.

Au moins sept responsables de la Réserve fédérale doivent s'exprimer cette semaine avant la prochaine réunion de politique monétaire qui aura lieu les 19 et 20 septembre.

Les banques centrales du Canada et de l'Australie tiendront leurs propres réunions cette semaine et devraient toutes deux maintenir leurs taux d'intérêt.

La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera plus tard dans la journée de lundi, le marché penchant désormais en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre, après une série de données peu encourageantes.

La surperformance relative de l'économie américaine a soutenu le dollar à 146,17 yens, non loin de son récent pic de 10 mois de 147,37. L'euro a semblé vulnérable à 1,0772 dollar, à quelques encablures de son plus bas récent et de son principal support à 1,0765 dollar.

Dans le secteur des matières premières, l'or a bénéficié de la diminution du risque d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis pour s'établir à 1 939 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis sept mois en raison du resserrement de l'offre, l'Arabie Saoudite étant largement attendue pour prolonger la réduction volontaire de sa production de pétrole de 1 million de barils par jour jusqu'en octobre.

Le Brent a gagné 35 cents à 88,90 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 44 cents à 85,99 dollars le baril.