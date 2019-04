L'Asie en développement subirait l'impact du Brexit et du commerce, selon la BAD

Les 45 pays d'Asie et d'Océanie concernés connaîtraient une croissance commune de 5,7% cette année contre 5,8% projetés pour 2018 et 6,2% observés en 2017, dit la BAD dans son rapport sur les perspectives de développement en Asie publié mercredi.

La BAD projetait en décembre une croissance de 5,8% en 2019. Elle prévoit 5,6% de croissance en 2020; elle serait la plus faible depuis 2001.

"Même si les hausses brutales des taux d'intérêt américains semblent avoir cessé pour le moment, les autorités doivent rester vigilantes en ces temps incertains", constate Yasuyuki Sawada, chef économiste de la BAD.

L'économie chinoise enregistrera sans doute une croissance de 6,3% cette année, poursuit la BAD, qui projetait le même taux en décembre, après 6,6% en 2018. En 2020, la croissance ralentirait encore plus pour ressortir à 6,1%.

Pékin a établi pour cette année un objectif de croissance de 6,0% à 6,5%.

L'Asie du sud restera la région asiatique jouissant de la plus forte croissance, la BAD projetant 6,8% cette année (7,1% prévus en décembre) et 6,9% en 2020.

Pour l'Inde, dont la croissance de l'an passé est anticipée à 7,0%, la BAD prévoit 7,2% de croissance cette année et 7,3% en 2020, des taux en baisse et une politique de soutien aux revenus agricoles dopant la demande.

En Asie du sud-est, la prévision de croissance de 2019 est ramenée de 5,1% en décembre à 4,9% - la Malaisie, Singapour, les Philippines et la Thaïlande enregistrant des croissances moins développées que la BAD ne le pensait jusqu'à présent - et l'institution basée à Manille prévoit 5,0% de croissance en 2020.

Mettant en avant des prix des matières premières stables, la BAD projette une inflation moyenne de 2,5% dans l'Asie en développement cette année, et non plus de 2,7%, et de 2,5% aussi en 2020.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Pierre Sérisier)

par Karen Lema