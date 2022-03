L'Asie est d'humeur prudente, le yen proche de son plus bas niveau en six ans

Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré dimanche que la Russie et l'Ukraine étaient sur le point de s'entendre sur des questions "critiques" et qu'il espérait un cessez-le-feu.

Les investisseurs attendaient également avec impatience de voir si la Russie allait honorer ses remboursements d'intérêts cette semaine. Elle doit payer 615 millions de dollars de coupons ce mois-ci tandis que le 4 avril, une obligation de 2 milliards de dollars arrive à échéance.

La plupart des marchés boursiers se sont repris la semaine dernière dans l'attente d'un éventuel accord de paix sur l'Ukraine, mais il pourrait falloir des progrès réels pour justifier de nouveaux gains.

L'enquête mondiale de BofA auprès des gestionnaires de fonds avait une teinte baissière avec des niveaux de liquidités les plus élevés depuis avril 2020 et des attentes de croissance mondiale depuis la crise financière de 2008.

Les positions longues sur le pétrole et les matières premières étaient les plus encombrées, et vulnérables à un repli.

Le Japon étant en vacances, les échanges ont été léthargiques, laissant les contrats à terme sur les actions du S&P 500 et du Nasdaq peu modifiés. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est également resté stable.

Le Nikkei japonais était fermé, mais les futures se sont échangés environ 300 points au-dessus de la clôture au comptant.

Les marchés obligataires s'attendaient à ce que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prenne la parole lundi et qu'au moins une demi-douzaine d'autres membres s'expriment au cours de la semaine.

Les responsables politiques ont annoncé une série de hausses pour porter le taux des fonds à un niveau compris entre 1,75 % et 3,0 % d'ici la fin de l'année. Le marché implique une chance sur deux d'une hausse d'un demi-point en mai et une chance encore plus grande en juin.

"En équilibrant les risques de hausse de l'inflation à court terme avec les risques de baisse de la croissance, les banques centrales envoient un signal clair et fort que la politique est sur la voie de la normalisation", a déclaré Bruce Kasman, économiste en chef de JPMorgan.

"Toutefois, une interruption durable de l'approvisionnement en énergie russe ferait grimper l'inflation de manière substantielle, amplifiant une pression déjà sévère sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains", a-t-il averti, ajoutant qu'elle précipiterait probablement la zone euro dans la récession.

"Dans ce scénario, la normalisation des politiques s'arrêterait dans le monde entier."

COURBES APLATIES

Le marché semble conscient des risques pour la croissance étant donné l'aplatissement marqué de la courbe des taux du Trésor ces dernières semaines. L'écart entre les rendements à deux et à dix ans s'est réduit à seulement 21 points de base, soit le plus faible depuis le début de la pandémie, début 2020.

La hausse des rendements du Trésor a contribué à faire remonter le dollar américain sur le yen, où la Banque du Japon reste déterminée à maintenir les rendements près de zéro. Le dollar était proche de son plus haut depuis début 2016 à 119,28 yens, après avoir grimpé de 1,6 % la semaine dernière.

Le dollar a eu moins de chance ailleurs, en partie parce que l'histoire montre que la devise a tendance à baisser une fois que la Fed a commencé une campagne de resserrement.

L'euro se maintenait à 1,1040 $ lundi, après avoir rebondi de 1,3 % la semaine dernière. Le Dollar Index se situait à 98,295, loin de son récent sommet de 99,415.

Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale chez CBA, a noté que les enquêtes flash sur l'industrie manufacturière (PMI) en Europe constitueraient un obstacle pour l'euro cette semaine.

"L'Europe est la plus exposée à la baisse de l'offre et à la hausse des prix du gaz et des importations agricoles en provenance de Russie et d'Ukraine", a-t-il déclaré. "Une chute de l'indice PMI de la zone euro en territoire de contraction pourrait pousser l'EUR/USD à se rapprocher à nouveau de son plus bas de guerre de 1,0806 $."

Sur les marchés des matières premières, l'or n'a pas réussi à tirer parti des flux de valeurs refuges ou des préoccupations liées à l'inflation, perdant plus de 3 % la semaine dernière. Il était dernièrement à 1 919 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont également perdu du terrain la semaine dernière, même s'ils étaient en légère hausse lundi, car il n'y a pas eu de remplacement facile des barils russes dans un marché tendu. [O/R]

Le Brent a été coté pour la dernière fois 1,41 dollar de plus à 109,34 dollars, tandis que le brut américain a augmenté de 1,65 dollar à 106,35 dollars le baril.