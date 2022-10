L'Asie et le Moyen-Orient augmentent leurs exportations de diesel vers l'Europe en octobre

L'écart de prix entre les swaps de gazole à 10 ppm de soufre à l'avant-mois de Singapour et le contrat à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre, également connu sous le nom d'échange de contrats à terme contre des swaps (EFS), était proche de moins 150 dollars la tonne mercredi, contre moins 29 dollars il y a un an, selon les données de Refinitiv Eikon, ce qui rend intéressant pour les négociants d'envoyer du pétrole en Europe.

"L'est de Suez envoie tout ce qu'il peut envoyer... c'est juste une question de combien la Chine exporte en novembre", a déclaré un négociant basé en Europe.

Pour octobre, environ 289 000 tonnes de gasoil seront chargées de la Corée du Sud et de la Chine vers le nord-ouest de l'Europe, contre 137 500 tonnes en septembre, selon les données de suivi des navires de Refinitiv.

Les exportations de l'Inde et du Moyen-Orient vers l'Europe du Nord-Ouest pour le mois d'octobre s'élèvent à environ 480 000 tonnes et 834 000 tonnes respectivement, contre 361 000 tonnes et 511 310 tonnes il y a un mois, selon les données.

Le négociant a estimé que l'Europe pourrait importer environ 3 millions de tonnes (750 000-850 000 barils par jour) de l'est de Suez en novembre, dont le Moyen-Orient pourrait représenter deux tiers du volume. Les négociants s'attendent à ce que la majeure partie des approvisionnements de l'Europe proviennent de l'Inde et du Moyen-Orient, en raison des délais de livraison plus courts.

Les principaux exportateurs de carburant d'Asie, la Corée du Sud et Taïwan, ont lancé une série d'appels d'offres au comptant ce mois-ci, tandis que la Chine va également intensifier ses exportations de diesel après que Pékin ait augmenté ses quotas. [MDIS/TENDA]

FORT DÉPORT

Cependant, les arrêts de production dans les raffineries de TotalEnergies en France, causés par les grèves des travailleurs depuis septembre, ont fait grimper les prix du diesel à court terme par rapport à ceux des mois à venir, une structure de marché connue sous le nom de backwardation, posant des risques pour la valeur des cargaisons de pétrole qui voyagent sur de longues distances, comme de l'Asie vers l'Europe.

La forte rétroactivité, qui dissuade déjà les négociants de stocker du diesel à l'échelle mondiale, pourrait empêcher l'Europe de recevoir le combustible de chauffage dont elle a tant besoin cet hiver, car la région réduit ses importations en provenance de son principal fournisseur, la Russie, en prévision d'un embargo de l'Union européenne en février.

"Certains consommateurs finaux stockaient du diesel russe mais maintenant, avec les grèves françaises, le marché s'est resserré et nous avons un retard brutal", a déclaré un négociant basé en Europe.

"Il y a donc une forte incitation commerciale à retirer les stocks, ce qui rendra l'achat de diesel plus difficile."

Les marges bénéficiaires des barges de diesel en Europe du Nord-Ouest ont augmenté à plus de 83 dollars le baril mardi, un record, dans un contexte de resserrement de l'offre.

La flambée des prix du diesel aux États-Unis a déjà conduit les négociants à détourner vers la zone portuaire de New York plusieurs cargaisons en provenance du Moyen-Orient et à destination de l'Europe, limitant encore davantage l'offre en Europe.

"Les prix de craquage du gazole européen pourraient encore baisser de 10 à 15 dollars le baril une fois les grèves terminées, ce qui rendrait risqué l'acheminement de barils asiatiques vers l'Europe, même sur la base d'un chargement rapide, étant donné la forte déportation, bien que l'arbitrage soit techniquement ouvert sur le papier", a déclaré Mark Williams, directeur de recherche chez Wood Mackenzie.