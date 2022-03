L'Assemblée générale de l'Onu devrait condamner l'invasion de l'Ukraine

NATIONS UNIES (Reuters) - L'Assemblée générale des Nations unies s'apprête mercredi à réprimander la Russie pour son invasion de l'Ukraine et à exiger de Moscou l'arrêt des combats et le retrait des forces militaires, une démarche qui cherche à isoler diplomatiquement le pays au sein de l'instance.

Mardi soir, près de la moitié des 193 membres de l'Assemblée générale de l'Onu avaient signé en tant que coauteurs un projet de résolution qui sera soumis au vote dans la journée, ont indiqué des diplomates.

Le texte, qui "déplore l'agression" de la Russie contre l'Ukraine, est identique à un projet de résolution auquel la Russie a opposé son veto lors du Conseil de sécurité, composé de 15 membres, qui s'est tenu vendredi.

Aucun pays ne dispose d'un droit de veto à l'Assemblée générale et les diplomates des pays occidentaux s'attendent à ce que la résolution, qui nécessite un soutien des deux-tiers, soit adoptée.

"La guerre de la Russie marque une nouvelle réalité. Elle exige que chacun d'entre nous prenne une décision ferme et responsable et prenne parti", a déclaré mardi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, devant l'Assemblée générale.

Les résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas de caractère contraignant mais elles disposent néanmoins d'un poids politique important.

Le projet de résolution "demande que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et inconditionnellement toutes ses forces militaires du territoire de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues".

Des dizaines d'Etats devraient s'abstenir formellement de voter ou ne pas s'engager du tout. Lors des deux votes du Conseil de sécurité la semaine dernière consacrés à la crise ukrainienne, la Chine, l'Inde et les Emirats arabes unis se sont abstenus.

"Nous devons laisser un espace pour une sortie diplomatique", a déclaré mardi l'ambassadrice des Émirats arabes unis auprès de l'Onu, Lana Nusseibeh. "Les canaux doivent rester ouverts et les pays qui se sont abstenus ont ces canaux avec le président Poutine et les utiliseront pour aider et soutenir de toutes les manières possibles."

Le vote de l'Assemblée générale interviendra à l'issue d'une rare session spéciale d'urgence de l'Onu, convoquée dimanche par le Conseil de sécurité. Plus de 100 pays doivent s'exprimer lors de la session avant le vote.

Les Nations unies avaient réagi de la même manière en 2014, lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Le Conseil de sécurité avait proposé un projet de résolution s'opposant à un référendum sur le statut de la Crimée, rejeté par la Russie. L'Assemblée générale avait ensuite adopté une résolution déclarant le référendum invalide.

(Reportage par Michelle Nichols; Blandine Hénault pour la version française)

