L'Association canadienne de dermatologie lance son tout premier programme accrédité de formation sur la peau de couleur

OTTAWA, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau programme accrédité de formation continue à l’intention des dermatologues certifiés au Canada, intitulé Apprentissage sur la diversité de la peau : Élargir les perspectives en dermatologie. Rendu possible grâce au parrainage de la filiale canadienne de Johnson & Johnson Consumer Health au Programme des entreprises commanditaires de l’ACD, ce programme pédagogique, le tout premier de l’ACD, vise à enrichir les connaissances des dermatologues sur la diversité de la peau, en vue d’offrir à tous les patients des soins optimaux représentatifs.



Compte tenu de la croissance continue du multiculturalisme au Canada, les dermatologues, ces experts en santé de la peau, des cheveux et des ongles, souhaitent enrichir leurs connaissances afin de mieux répondre aux besoins de leurs patients. En fait, d’après un sondage récent mené pour le compte d’AVEENO® et de NEUTROGENA®, 85 % des dermatologues canadiens ayant répondu souhaiteraient enrichir leurs connaissances sur le diagnostic et le traitement des affections de la peau de couleuri.

« L’apprentissage sur la diversité de la peau est un jalon important qui aidera l’ACD à assumer son engagement à l’égard de la diversité et de l’inclusion, a déclaré la Dre Catherine McCuaig, Présidente de l’Association canadienne de dermatologie. En tant que dermatologues, nous vous voyons, quel que soit votre type de peau. Votre peau importe! Nous enrichissons nos connaissances pour faire partie de la solution aux inégalités en matière de santé, en offrant des soins représentatifs fondés sur les connaissances. Tout comme la formation médicale continue est une démarche perpétuelle, prendre le temps de comprendre la biologie des divers types de peau et les affections cutanées ethniques est essentiel à notre perfectionnement. »

Un autre sondage récent, mené par la firme Léger, a indiqué que les Canadiens, quel que soit leur type de peau, préfèrent consulter un dermatologue ayant reçu une formation ou une éducation spécifique sur les problèmes et préoccupations de santé uniques à leur peau. En fait, les Noirs canadiens, qui représentaient 77 % du groupe ayant participé au sondage, ont affirmé qu’ils préfèrent consulter un dermatologue ayant reçu une telle formationii.

La majorité des Canadiens interrogés (tous types de peau confondus) ont exprimé un sentiment positif à l’égard du nouveau programme, avec un taux d’approbation de 72 %. Il s’agissait notamment de 92 % des Noirs canadiens interrogés qui ont exprimé le sentiment le plus positif, suivis des Canadiens d’origine sud-est asiatique (80%), de ceux d’origine sud-asiatique (70 %) et de ceux d’origine chinoise (66 %).

« Johnson & Johnson Consumer Health est fière de pouvoir appuyer l’ACD dans l’enrichissement des connaissances des dermatologues au sujet des divers types de peau, pour que tous les patients au Canada aient accès à des soins représentatifs, a déclaré Cory Price, Directrice générale, Johnson & Johnson Consumer Health (Canada). Nous nous concentrons sur l’innovation dans la recherche et le développement et sommes engagés à offrir des solutions adaptées aux besoins uniques et variés de la population canadienne dans toute sa diversité, afin de rendre la santé de la peau accessible à tous. En outre, nous collaborons avec des experts dans le domaine et des professionnels de la santé, comme l’ACD, pour aider à promouvoir l’équité en matière de santé, de façon à favoriser des résultats plus positifs pour la santé des consommateurs et des patients partout au Canada. »

Ce nouveau programme exhaustif, qui commence le 23 septembre, comprend 6 modules de formation qui traitent des principaux domaines de soins pour les types de peau divers :

Comprendre tous les aspects de la couleur de la peau

Affections courantes de la peau et des ongles

Cheveux texturés et chute de cheveux chez les personnes de couleur

Cancer de la peau et protection solaire chez les personnes à la peau foncée

Dermatologie pédiatrique et problèmes spécifiques aux peaux foncées

Dermatologie esthétique pour les personnes à la peau foncée

« Nous remercions le comité de l’éducation de l’ACD pour son leadership et sa diligence dans l’élaboration de cet important programme, a souligné la Dre Kerri Purdy, Chef, Apprentissage sur la diversité de la peau. Nous sommes également reconnaissants à Johnson & Johnson Consumer Health pour son appui et son engagement continu envers la promotion de changements significatifs pour nos membres et nos patients. »

L’ACD encourage tous ses membres à s’inscrire au programme dans le cadre des mesures qu’elle adopte pour mieux comprendre les problèmes de peau auxquels font face les Canadiens (tous types de peau confondus) et faire partie de la solution en assurant un accès équitable aux soins pour tous.

À propos du sondage Léger

Sondage de la firme Léger réalisé en ligne entre le 16 et le 18 juillet 2021 auprès de 1529 Canadiens recrutés à partir du panel en ligne LEO. Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste, qui dans ce cas était un panel web. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1529 répondants aurait une marge d’erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de l’ACD

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L’Association offre un accès facile à la source la plus importante et la plus fiable de savoir médical en dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d’offrir du perfectionnement professionnel continu à ses membres, d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et aux autres aspects de la santé de la peau, et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. Ce faisant, l’ACD informe et habilite aussi bien les professionnels de la médecine que le public canadien. Pour en savoir davantage sur l’ACD, visitez dermatologue.ca et participez à la conversation sur twitter.com/CdnDermatology, facebook.com/CdnDermatology ou instagram.com/canadiandermatologyassociation/.

