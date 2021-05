L'Association canadienne de la maladie cœliaque rétablit les faits

TORONTO, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mois de mai est celui de la sensibilisation à la maladie cœliaque et l'Association canadienne de la maladie cœliaque (ACMC) rétablit les faits pour les Canadiens qui en souffrent.

Une augmentation de la popularité des régimes sans gluten et à teneur réduite en gluten a accéléré la demande et la disponibilité des produits, mais elle a également diminué la prise de conscience sur la gravité de la maladie et l'empathie générale envers ceux qui en sont atteints. En mai, l’ACMC et son partenaire Promise Gluten Free rétabliront les faits en lançant une vidéo convaincante avec Sadie, âgée de huit ans. Regardez-la ici https://www.youtube.com/watch?v=E542CnpeE_E

« J'ai une maladie, qui n'est pas si rare, mais c’est une maladie que d’autres prétendent avoir. Ils disent à leurs amis et collègues qu'ils l'ont. Certains pensent même vraiment l'avoir, mais ils ne se sentent pas comme moi. Ils ne ressentent pas la douleur qui l’accompagne, ni la faiblesse et la malnutrition. Leur croissance n’est pas ralentie comme la mienne. Et les médecins ne les ont pas amenés à croire que c’était autre chose. Plus il y a de gens qui prétendent l'avoir, plus les gens pensent que je fais semblant. Pouvez-vous deviner ce que c'est? »

– Sadie Thiffault, 8 ans, Canadienne atteinte de la maladie cœliaque.

Afin de contrer les idées fausses sur la maladie cœliaque, l’ACMC encourage les Canadiens à visiter la page Web ItsNotPretend.ca pour en apprendre plus sur les signes et les symptômes de cette maladie.

« Nous encourageons ceux qui croient avoir un problème avec le gluten à compléter le vérificateur de symptômes et d’en discuter avec leur médecin », propose Melissa Secord, directrice administrative nationale.

À l'heure actuelle, il faut en moyenne 9,6 ans à une personne atteinte de la maladie cœliaque pour être diagnostiquée avec précision, et ce, après avoir éprouvé son premier symptôme, et 3,5 ans à partir de sa première visite chez le médecin.1

Tout au long du mois de mai, l’ACMC offrira des démonstrations culinaires, des webinaires éducatifs, des recettes quotidiennes et plus encore pour célébrer le mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Le dimanche 16 mai, la communauté cœliaque internationale se réunit pour l’événement #ShineALightOnCeliac. Des édifices et des destinations emblématiques en Amérique du Nord, notamment la tour CN de Toronto, les chutes Niagara, le Stade olympique de Montréal et le Science World de Vancouver, ne seront que quelques-uns des endroits éclairés en vert pour sensibiliser à la maladie cœliaque.

Pour en savoir plus sur le mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque et les initiatives de l’événement #ShineALightOnCeliac, visitez ItsNotPretend.ca.

La maladie cœliaque, une maladie auto-immune déclenchée par la consommation d'aliments contenant du gluten (une protéine présente dans le blé, le seigle et l'orge), touche un Canadien sur 133, mais actuellement, environ 80 % des personnes atteintes de la maladie cœliaque ne sont toujours pas diagnostiquées.2

À propos de l’Association canadienne de la maladie cœliaque

L’Association canadienne de la maladie cœliaque / The Canadian Celiac Association est un organisme de bienfaisance bénévole enregistré auprès du gouvernement fédéral, qui aide les personnes éprouvées par le gluten. Elle a été fondée en 1973 et continue d’être une source d’informations scientifiques en plus d’encourager la recherche et le soutien mutuel parmi la communauté sans gluten. L’Association vient en aide aux personnes atteintes de maladie cœliaque, de dermatite herpétiforme et de troubles liés au gluten par le biais de ses sections affiliées à travers le Canada.



À propos de Promise Gluten Free

Promise Gluten Free est une entreprise familiale ayant plus de 50 ans d'expérience en boulangerie. Leur famille de boulangers a consacré des années à élaborer, goûter et améliorer ses recettes afin que les gens puissent profiter d’aliments sans gluten (SG) et sans compromis sur le goût ou la qualité. Fabriquée dans une usine SG, la gamme étendue de ses produits SG comprend des pains sains, des délicieuses brioches, des gâteaux décadents et des friandises sucrées, disponibles en ligne et chez certains détaillants en Australie, en Europe et en Amérique du Nord.

Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life | BMC Gastroenterology | Texte complet (biomedcentral.com) Choung et al. Less hidden celiac disease but increased gluten avoidance without a diagnosis in the USA: Findings from the National Health and Nutrition Examination Surveys from 2009 to 2014. Mayo Clin Proc. 2018 June; pages 1-15.

Personne-ressource pour les médias :

Angela Rotundo

T : 647-525-0030

C : arotundo@bangalbino.ca