L'Association canadienne du propane célèbre une étape importante avec une nouvelle image de marque

OTTAWA, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour souligner ses dix ans, l’Association canadienne du propane (ACP) se dote d’une nouvelle image de marque positionnant le propane comme un élément essentiel de l’atteinte par le Canada d’un avenir économique faible en carbone. Malgré cette importante transformation, les valeurs fondamentales qui définissent l’industrie sont restées les mêmes.



Bien que l’industrie canadienne du propane bénéficie d’une représentation depuis maintenant plus de 50 ans, c’est en 2011 qu’elle a franchi une étape importante en réunissant plus de 400 entreprises d’un océan à l’autre en une seule voix nationale sous l’égide de l’Association canadienne du propane. Aujourd’hui, l’ACP continue d’être la voix respectée de l’industrie, travaillant à faire progresser l’industrie sur de multiples fronts et à promouvoir la sécurité du transport, de l’entreposage et de l’utilisation du propane.

La décision de mettre à jour notre image de marque est née du besoin que l’expression visuelle de l’ACP devait évoquer l’industrie actuelle — moderne, polyvalente et fiable. Le visuel devait aussi évoquer deux faits indéniables : que le propane canadien est une énergie distribuée par un vaste réseau d’entreprises impliquées directement dans leur communauté et que le propane est un élément essentiel d’un avenir économique faible en carbone.

Le nouveau logo démontre bien que l’industrie du propane coopère pour aider les Canadiens à faire des choix environnementaux, à prix abordables pour leurs maisons et leurs entreprises.

Le bleu représente la prospérité économique, tandis que le vert proéminent, la nécessité de protéger notre environnent. Ces piliers fondamentaux se fusionnent pour former un lien qui a la forme à la fois d’une feuille et d’une flamme. Cet équilibre est très important dans notre histoire — nous devons être authentiques envers qui nous sommes. Nous ne prétendons pas que le propane est la seule solution, mais insistons plutôt sur le fait qu’il fait partie d’une panoplie de solutions sensées pour les collectivités et les entreprises.

L’ACP intégrera progressivement sa nouvelle image de marque dans l’ensemble de ses communications. Gardez l’œil ouvert pour cette nouvelle image qui promeut l’histoire de l’industrie du propane : le propane — une solution énergétique moderne et tournée vers l’avenir durable.

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 450 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. L’ACP élabore et produit du matériel de formation pour l’industrie, offre un plan d’intervention d’urgence à ses membres et défend les intérêts de ces derniers et de l’ensemble de l’industrie du propane. L’ACP ne surveille pas le prix ou l’approvisionnement du propane, ne produit pas d’analyse sur ces sujets et ne commente pas les opérations d’entreprises individuelles.

