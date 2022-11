L'Asvel s'incline contre Dijon, Le Mans battu également

Rien ne va plus à l'Asvel ! Les joueurs de TJ Parker ont été battus pour la quatrième fois de l'année en championnat 95-90 sur le parquet de Dijon. Markis McDuffie a inscrit 25 points en 29 minutes à 9/12 au tir dont 3/4 à trois points, il a bien été aidé par par Chase Simon et ses 19 unités. Retin Obasohan s'est illustré pour Villeurbanne avec 24 points mais n'a pas pu permettre à son équipe de gagner. Les Dijonnais sont quatrièmes au classement juste devant Le Mans qui a perdu à domicile contre Bourg-en-Bresse. William Narace a inscrit 27 points en 23 minutes pour les Manceaux face aux 24 unités de James Palmer Jr à 7/8 au tir pour les Burgiens. Dans les deux autres matchs, Strasbourg s'est relancé en s'imposant 80-76 contre Fos-sur-Mer et Pau-Lacq-Orthez a battu Gravelines-Dunkerque 91-80. Fin de la neuvième journée demain.

par Lilian Moy (iDalgo)